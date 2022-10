Les mythes de Lovecraft – Un livre pour tout savoir sur Cthulhu

“Les mythes de Lovecraft” est une véritable bible qui décrypte l’œuvre du mythique auteur. Un livre pour mieux comprendre Cthulhu.

La popularité de Lovecraft et du mythe de Cthulhu ne faiblit pas depuis la parution en 1928 de L’Appel de Cthulhu. Livres, cinéma, jeux vidéo, BD, l’œuvre de Lovecraft fascine toujours autant.

Son univers fantastico-horrifique est d’une richesse incroyable. Elle puise ses racines dans de nombreux contes et légendes mais H.P. Lovecraft se nourrit aussi d’autres influences. Il côtoie et s’imprègne d’autres personnes ou auteurs adeptes du fantastique.

Le Mythe de Cthulhu au-delà de Lovecraft

Le Mythe de Cthulhu a été repris et développé par de nombreux auteurs du vivant même d’Howard Philips Lovecraft. Il en ressort une œuvre foisonnante dont il est parfois complexe de saisir toute la profondeur.

Le livre Les mythes de Lovecraft paru chez Ynnis Editions, se propose justement d’éclairer le chemin qui mène jusqu’aux sources de l’horreur des mythes Lovecraft.

A travers 208 pages et 400 illustrations, cet ouvrage fait la lumière sur H.P. Lovecraft, sur les auteurs de « la littérature de la peur cosmique », les entités et créatures du mythe et enfin la présence de Cthulhu de la Pop Culture.

Le livre Les mythes de Lovecraft, est une véritable encyclopédie riche et pointue qui vous révélera tout sur les origines de l’entité cosmique.

