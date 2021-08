Les Palabres, un roman sur les maux et les mots - IDBOOX

Les Palabres est un roman étonnant et un peu déstabilisant. Un vieux monsieur raconte sa vie à un inconnu sur un banc, au fil des pages on découvre qu’il vit dans un pays peuplé d’Alpha et d’Oméga.

Un roman de SF ? Pas du tout… Passionné de lecture, le jeune homme découvre l’écriture, entouré de parents aimants, il reste enfermé chez lui pendant toute son enfance pour cause de conflits entre Alpha et Omega. Il semble être la progéniture d’un mariage caché.



Jusqu’au jour où il découvre l’extérieur… Il connait le bonheur de l’air « libre », fait des rencontres louches, tombe dans certains trafics, écrit un livre à succès, touche le fond et rebondit, rebondit et touche le fond.

Gaétan Panzica signe son premier roman. Impossible de dire si on aime ou si on n’aime pas ce livre, mais ce qui est sûr c’est qu’on est emporté dans un style d’écriture atypique. Les chapitres sont courts, le style rythmé.

On pénètre dans l’univers légèrement déjanté de l’auteur sans savoir si on a envie de continuer la lecture et pourtant si, on avale ses mots, ses maux avec plaisir et étonnement.



Les Palabres est un roman qui sort des sentiers battus, un bon moment de lecture.

Pour vous procurer le livre (Ed. Frison-Roche Belles Lettres) Cliquez ici ou Cliquez ici

