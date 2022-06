Les Plis – Les livres objets à expédier par la poste sont de retour !

Depuis le lancement de la collection Les Plis en 2020 nous aimons vous faire découvrir les nouveautés des Editions L’Orma.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la collection Les Plis sont des livres courts entre 64 et 128 pages. Ils sont conçus pour être pliés et expédiés par la poste, sans enveloppe. Le concept est ludique, beau et original. (lire le processus complet ici )

L’éditeur a choisi de publier, concept oblige, des correspondances. Penseurs, philosophes, femmes et hommes qui font l’histoire, écrivains…. sont à retrouver dans la collection.

6 nouveaux livres objets à découvrir

En 2022, L’Orma publie plusieurs titres toujours aussi soignés et engageant dans la lecture. Nous en avons lu 3.

Rosa Luxemburg, Le bonheur au coin de la rue. Lettres de joie et de barricades.

Notre avis : Si vous n'avez jamais eu envie de lire Karl Max foncez lisez ceci !

Stefan Zweig, Dans l’ombre des choses. Lettres d’un humaniste impénitent.

Notre avis : Une correspondance toujours d'actualité sur la folie de la guerre.

Vincent Van Gogh, La nuit est une couleur. Lettres de laborieux ravissement.

Notre avis Une découverte émouvante et intime de l'un des maîtres de la peinture !



Les autres nouveautés

Louisa May Alcott, Nos têtes audacieuses. Lettres de la créatrice des sœurs March (lettres inédites en français)

Arthur Rimbaud, Une heure de littérature nouvelle. Les lettres du voyant

Marcel Proust, Sur le bon usage des mauvaises santés. Lettres d'un malade imaginatif

