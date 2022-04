Les secrets de Dumbledore – Un livre magique plein de révélations

D’un coup de baguette magique Les secrets de Dumbledore vous sont révélés dans le livre La magie du cinéma.

Les Animaux Fantastiques, Les secrets de Dumbledore est actuellement sur grand écran. Vous pouvez prolonger la magie avec le livre officiel du troisième volet de saga. La nouvelle saga de J.K. Rowling s’invite chez vous avec Les secrets de Dumbledore La magie du cinéma, édité chez Gallimard Jeunesse.

Comme son nom l’indique ce livre officiel est un véritable concentré de Magie. Il décortique le troisième volet des Animaux Fantastiques. La lutte entre Albus Dumbledore et le mage noir Gelbert Grindelwald s’intensifie. Norbert Dragonneau et son équipe de sorciers affrontent les partisans toujours plus nombreux de Grindelwald.

Cet ouvrage dévoile les coulisses du film avec des révélations sur les lieux, les créatures, les objets magiques, etc. Au passage, il nous permet également de clarifier cet univers antérieur à Harry Potter. Des interviews exclusives des acteurs nous offrent un nouveau regard sur les nombreux personnages.

Le livre regorge d’infos. Il renferme un contenu riche avec des illustrations splendides mais aussi de nombreux fac-similés d’objets du film sous la forme de stickers, de marque-pages, flyers, etc.

Les secrets de Dumbledore La magie du cinéma est un livre splendide à lire et relire sans modération. Mise en page, photos sur papier glacé, on en prend plein les yeux comme dans le long métrage. C’est un incontournable pour prolonger la magie.

Un dernier conseil. Si vous n’avez pas encore vu le film, ce livre vous donnera encore plus envie d’aller le voir. Attention, lorsque vous l’aurez entre les mains n’allez pas jusqu’au bout, il contient de nombreux spoilers.

