Livre La fille et les étoiles – Plongez dans un monde sous-terrain insoupçonné - IDBOOX

La fille et les étoiles est le premier tome de la saga “Le livre des glaces” de Mark Lawrence. Ce roman de Fantasy Young Adult est édité chez Bragelonne.

Yaz est une jeune fille de 16 ans. Elle vit dans un pays recouvert par les glaces où la seule chance de survie est de se déplacer constamment. Seuls les forts peuvent survivre.

Son peuple pratique l’eugénisme. Tous les 4 ans, les enfants participent à une cérémonie. Tous ceux considérés comme faibles sont précipités dans un gouffre sans fin. C’est le moment de vérité pour Yaz et son petit frère Zeen. Ils espèrent réussir l’épreuve quand la sentence tombe.

Le grand prêtre du clan pousse Zeen dans le gouffre des absents. Yaz n’a d’autres choix que le suivre pour le sauver. Cet événement tragique est le point de départ d’une grande quête initiatique. Yaz va une nouvelle fois lutter pour sa survie.

La fille et les étoiles – Une quête initiatique fantastique

Avec La fille et les étoiles Mark Lawrence réussit à créer un monde d’une grande richesse avec ses règles. On découvre en même temps que Yaz cet univers complexe et original dans la première partie du livre.

Il faut être attentif car l’auteur nous abreuve d’informations pour rendre ce monde sous-terrain crédible. Il faut en appréhender les termes, les codes et les notions de magie.

Les informations distillées au fil des pages sont nombreuses. C’est touffu mais captivant d’autant plus que l’histoire ne manque pas non plus de rythme et d’action. S’il y a quelques ralentissements au milieu du livre cela vaut la peine de s’accrocher car la suite en vaut la peine.

Un seul regret, ce tome 1 nous laisse avec de nombreuses questions qui donnent encore plus envie de lire le tome 2. Le Livre des glaces est une saga avec un fort potentiel dans laquelle on n’a aucun mal à plonger.

