Livre Malfaiteurs du Paris des Merveilles – Un recueil de nouvelles magiques - IDBOOX

Le livre “Malfaiteurs du Paris des Merveilles” est un recueil de nouvelles basées sur les romans de Pierre Pevel édité chez Bragelonne.

C’est un vrai plaisir de retrouver l’univers du Paris des Merveilles. Comme pour le livre Contes et récits, Malfaiteurs du Paris des Merveilles compile plusieurs nouvelles écrites par différents auteurs.

Cette fois, on franchit la ligne rouge pour suivre les aventures de braqueuses, voleuses et autres magiciennes en disgrâce. Les histoires se déroulent toujours à Paris entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle.

Les êtres humains côtoient les fées, les mages, les dragons et les gnomes après l’apparition du royaume d’Ambremer.

Paris des Merveilles – 6 nouvelles inédites dont une de Pierre Pevel

Bénédicte Vizier, Irène Korsakissok, Annaïg Le Quellec, Tiphaine Levillain, Charlie Eriksen, 5 auteures se sont prêtées au jeu pour écrire autant de nouvelles historico-féeriques. Chaque histoire adopte un style différent tout en respectant l’univers de Pierre Pevel.

On y croise du beau monde comme Le peintre Mucha, Léonard de Vinci ou le très perspicace chat ailé Azincourt avec en toile de fond la Tour Eiffel. L’ouvrage débute par une nouvelle supplémentaire de Pierre Pevel.

Les personnages sont tirés de la BD Les artilleuses. Après l’avoir lu, on n’a qu’une envie se jeter sur la BD.

Les autres nouvelles contenues dans le livre sont du même niveau et on en redemande. On aimerait voir évoluer les personnages dans d’autres histoires. Malfaiteurs du Paris des Merveilles est un livre à posséder absolument dans sa bibliothèque.



