L’œuvre de Terry Pratchett et ses mondes décryptés dans un livre

Terry Pratchett est un auteur incontournable de la Fantasy mais il est aussi inclassable. Découvrez sa vie et son œuvre dans ce livre.

Terry Pratchett est un auteur de Fantasy à l’imagination débordante. Je dois vous avouer que ses livres ont bercé mon adolescence et que les lire et relire encore aujourd’hui est un vrai plaisir.

Alors quand un ouvrage se propose de nous faire découvrir le personnage de façon plus intime ainsi que son œuvre je réponds immédiatement présent.

Terry Pratchett – Une œuvre hors du commun

Terry Pratchett Un ailleurs d’où voir le monde est écrit par Aude Federspiel et publié chez Third Editions. Ce livre retrace la vie et la carrière de l’auteur et les multiples facettes de son œuvre.

Terry Pratchett est surtout connu en France pour la série Les Annales du Disque-Monde mais son œuvre va bien au-delà. Terry Pratchett est un auteur au style très particulier.

On pourrait décrire son travail comme de la Fantasy parodique avec une couche de satire sociale. Ses univers sont délirants et plein d’humour mais toujours extrêmement logiques, construits et fouillés. Ils sont surprenants et bouillonnants.

Il nous surprend toujours par tant de créativité et d’audace. Il fallait quand oser faire de la mort, l’héroïne de toute une série de livres. On peut également citer le Père Noël et ses rênes transformés en Père Porcher avec un traineau tiré par des cochons. Chacune de ses histoires est un vrai bonbon à laisser fondre et à savourer lentement.

Une créativité sans limite

Ce livre nous ouvre également la porte vers les autres mondes créés par Pratchett. L’un de mes préférés est sans conteste Le Peuple du tapis qui imagine des êtres minuscules qui vivent entre les poils d’un tapis. Chaque intervention humaine est vécue comme un événement surnaturel. C’est fin, drôle et incontournable.

On peut également citer la trilogie du Grand livre des gnomes avec Les terrassiers, un peuple qui vit dans les murs d’un grand magasin. Il y en a beaucoup d’autres tous aussi inventifs et drôles.

Le livre “L’œuvre de Terry Pratchett Un ailleurs d’où voir le monde” analyse tous ses ouvrages en profondeur sans oublier le sens des messages qu’ils véhiculent. Car si les univers de Pratchett peuvent paraître délirants au premier abord, ils sont loin d’être naïfs. Les allusions politiques glissées entre les lignes sont nombreuses.

A l’image de Terry Pratchett, ce livre est foisonnant. Il lève le voile sur la richesse de son œuvre mais aussi sur l’auteur et ses combats.

