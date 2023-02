L’Ogre Lion Tome 2 – Une BD rugissante à messages

Les trois lions est le deuxième tome de la trilogie L’Ogre Lion de Bruno Bessadi publié chez Drakoo. La suite du Lion barbare est toujours aussi passionnante.

Bessadi a réussi à créer un univers anthropomorphique captivant. Il oscille entre fantastique et médiéval. On pourrait presque le comparer à Conan le Barbare. Les humains sont remplacés par des animaux tout aussi violents et avides de pouvoir.

Ils évoluent dans une société où les carnivores sont tout-puissants. Ils ont réduit en esclavage les bêtes à cornes. Elles sont torturées et massacrées selon leurs envies.

On suit dans ce monde sans pitié, Kgosi, un roi déchu et amnésique à l’apparence d’un lion. Habité par un démon et poursuivi par un assassin envoyé par son frère sa quête est loin d’être de tout repos.

L’Ogre Lion – La révolte des animaux

Le scénario est palpitant et sans temps mort. Emprisonnement, meurtres, trahison, tous les ingrédients d’une bonne histoire sont présents. Bruno Bessadi fait également passer des messages forts en abordant des thèmes comme l’esclavagisme ou la lutte des classes.

Cette saga est servie par des dessins dynamiques, fouillés et très travaillés. Les décors et les costumes s’inspirent du folklore africain ou de l’Egypte antique et les couleurs sont splendides.

L’Ogre Lion est une très belle BD sans fausse note qui plaira aussi bien aux adolescents qu’aux adultes. Le dernier tome promet d’être épique.

