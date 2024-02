Mafalda et l’Amour – Un bonbon rose pour la Saint-Valentin

Bientôt la Saint-Valentin, et Mafalda est de retour avec Felipé, Manolito, Susanita et tous ses amis !

La célèbre fillette au nœud rouge nous invite à un voyage au pays de l’AMOUR ! Aux commandes, Quino, qui nous dépeint dans ses strips des histoires touchantes, drôles et attachantes.

L’héroïne que tout le monde connaît, adore la meringue et déteste la soupe, mais ce qui la caractérise, c’est sa maturité et sa vision critique du monde. D’ailleurs, elle ambitionne de devenir haut fonctionnaire pour… changer le monde !



Mafalda et l’Amour (Glénat), c’est un concentré de tendresse et d’amitié. Dans ces courtes aventures, on comprend qu’il n’y a pas que l’amour romantique dans la vie. L’amour des petites choses, l’écoute des autres, la solidarité, sont des sujets si importants et montrés avec une délicatesse infinie par Quino.

Le dessinateur se sert de ses personnages formidables pour faire passer des messages qui mettent du baume au cœur.

Cet album à la couverture rose bonbon se déguste comme une petite douceur à savourer au fil de l’eau dans un monde qui n’est justement pas toujours très rose.

Mafalda fête ses 60 ans et n’a pas pris une ride, bien au contraire ! Son côté contestataire et anticonformiste fonctionne toujours à merveille. Si vous aimez parler d’amour avec un grand A, cette compilation de strips philosophiques et jamais ennuyeux vous comblera !

