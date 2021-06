Magnum et la Street Photography plongée dans les archives de l’agence - IDBOOX

Pour celles et ceux qui s’intéressent à la photographie et à l’évolution de notre société, l’agence Magnum créée en 1947 est une gardienne du temps et de l’art de la photo.

Stephen MacLaren nous plonge dans les archives de la célèbre entreprise avec Magnum et la Street Photography (Actes Sud).

Plongée dans le quotidien

Ce beau livre est un pavé, à l’image des photos de rues réalisées par plus de 60 photographes qui ont immortalisés des moments uniques à un instant T, quelque part dans le monde.

Henri Cartier-Bresson appelait ces moments, « l’instant décisif ».



Dans cet ouvrage on voyage dans l’histoire. On arpente les rues au travers du prisme des photographes, c’est une plongée vertigineuse dans les lieux de l’histoire contemporaine.



Avec Magnum et la Street Photography, Stephen McLaren met en scène ce patrimoine d’images unique et souvent inédit, autour de 7 thèmes : Temps libre, En chemin, Faire son marché, Regards sur NYC, Paris, Londres et Tokyo.



Il complète sa quête chronologique, avec des entretiens. Alex Webb, Newsha Tavakolian, Peter van Agtmael, artistes chez Magnum aujourd’hui, partagent leur vision de la photographie urbaine.

Magnum et la Street Photography le livre en attendant l’expo

Cet ouvrage est une pépite. Tiré à 3000 exemplaires c’est une introduction parfaite à l’exposition éponyme. Celle-ci aura lieu à l’occasion des Rencontres de la photographie d’Arles du 4 juillet au 26 septembre.

