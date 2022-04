Manga 300 jours avec toi – Une romance tragique sous les cerisiers en fleur

« 300 jours » est l’adaptation en manga du roman éponyme écrit par Masaki Kirimoto. Il est édité en France chez Doki-Doki.

« 300 jours » est une histoire courte en deux tomes. Cette histoire d’amour tragique débute sous les cerisiers en fleur de Tokyo.

Naoto sort se promener pour admirer les sakura quand il fait la rencontre de Miu au bord d’un lac. C’est le coup de foudre. Il tombe immédiatement amoureux d’elle mais la sentence tombe.

Ce jeune étudiant est doté d’un pouvoir étrange. Dès qu’il touche les gens, il peut voir le nombre de jours qu’il leur reste à vivre. Miu n’a plus que 300 jours à vivre. Il la recroisera quelques jours plus tard dans sa fac de médecine. Ils deviendront inséparables mais le compteur tourne. La seule solution est de profiter de la vie et de l’instant présent.

Notre avis sur ce manga

« 300 jours avec toi» est un drame bouleversant qui évite le piège de tomber dans le larmoyant. De nombreux sujets forts sont amenés en finesse comme la mort, la maladie, l’amour, le courage ou encore l’amitié.

Ce manga est un vrai ascenseur émotionnel. On compte les jours comme Naoto impuissant face à l’inévitable. Les deux personnages se caractérisent par une force de caractère incroyable. L’amour est plus fort que la maladie. Malgré leur jeune âge et leur apparente fragilité, ils font face jusqu’au bout.

Cette romance est servie par des dessins simples mais percutants de Kohei Nagashii, auteur du Shonen Make Me Up. Ce manga est une histoire d’amour poignante, une belle leçon de vie pleine d’espoir.

