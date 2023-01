Manga Adieu Eri – Une vraie pépite par l’auteur de Chainsaw Man

Adieu Eri est un manga publié chez Crunchyroll. C’est un véritable ovni imaginé par l’auteur de Chainsaw Man.

Le mangaka Tatstuki Fujimoto est mondialement connu pour ses manga Fire Punch et Chainsaw Man. Il est également le père de véritables pépites. Il a publié plusieurs One shot dont le très spécial Adieu Eri.

Ce manga est moins sanglant que Chainsaw Man mais il est tout aussi brutal sur le fond. Adieu Eri est original à plusieurs titres. On commencera par son histoire.

Yûta est un adolescent passionné de cinéma. Sa mère est sur le point de mourir et sa dernière volonté est qu’il la filme jusqu’au dernier moment. Yûta accepte et transforme cette vidéo en un court-métrage explosif. La critique est très mauvaise et tout le monde se moque de lui. Il veut en finir lorsqu’il rencontre Eri sur le toit d’un immeuble. Elle l’entraîne avec elle et entreprend de l’aider à réaliser un nouveau film.

Nous ne vous en dévoilerons pas plus pour ne pas gâcher toute la saveur de ce manga. Cette histoire sensible traite de la vie, la mort et de la fragilité de l’être mais pas uniquement. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Les apparences sont parfois trompeuses. Le deuxième point qui fait d’Adieu Eri une œuvre à part est son traitement. Les dessins sont réalisés en vue subjective au format 16:9. On voit à travers l’œil de la caméra du smartphone de Yûta. On participe à la réalisation de son film et on est totalement impliqué dans l’histoire. On se surprend à être voyeur. C’est même parfois dérangeant. On est un peu perdu dans les pensées de Yûta et pour renforcer ce sentiment certaines cases se brouillent pour nous perdre entre le réel et la fiction. L’ensemble ne déborde pas de dialogue. Tout est en nuances et brillamment exécuté. Adieu Eri est un manga beau, déconcertant et surprenant.

