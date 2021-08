Manga Bomber Boy - Un enfant soldat indestructible - IDBOOX

Bomber Boy est un manga en quatre tomes édité chez Panini Manga. Il est l’œuvre de Mikumo Seto.

Dans cette aventure riche en action, l’auteur rejoue la deuxième guerre mondiale dans le Pacifique. Yamato est une petite nation insulaire qui affronte les forces de Mars. On se rend très vite compte que l’empire Yamato fait référence au Japon et la puissance militaire de Mars fait référence aux alliés.

La bataille fait rage et l’issue du combat semble scellée mais Yamato possède une arme secrète qui va tout changer. Kitetsu est un robot avec les traits d’un enfant. L’idée est surprenante d’autant plus qu’il se bat avec une cigarette à la bouche.

Rien ne lui résiste et c’est une vraie arme de destruction massive. Ce choix paraîtra peut-être évident par la suite.

Autant vous le dire, on est dans le plus pure style Shonen. Le scénario ne fait pas dans la finesse avec de l’action, des combats et encore un peu d’action. Le personnage du sergent Jine-E Tatsumi allège un peu l’atmosphère.

D’ailleurs, il laisse supposer une suite plus complexe où les relations avec cet enfant soldat vont se développer. On sent qu’il va le prendre sous son aile et l’humaniser un peu.

Ce tome 1 de Bomber Boy est une sorte de mise en bouche servie par des dessins dynamiques qui amplifient l’action. On attend le tome 2 pour voir si l’histoire s’étoffe un peu.

