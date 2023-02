Manga – Coffee Moon (Volume 3)

Mochito Coffee Moon est un seinen créé par Bota Mochito en 2020. Il est édité par DokiDoki en France et le troisième volume de cette étonnante histoire vient juste de paraître.

Ne vous fiez pas à son titre, Coffee Moon est une histoire de manipulation et de méandres temporels. Dans le premier tome, on découvre Pieta une jeune fille qui vit une existence sans surprise dans un monde arrosé en permanence par un pluie noire. Il pleut tous les jours lorsqu’elle se rend à l’école retrouver son amie Danae. Elle est en réalité prisonnière d’une boucle temporelle.

Pieta va devoir affronter ses angoisses et ses idées noires pour en sortir et découvrir ses pouvoirs. Oui car sous son air angélique Pieta va se révéler une redoutable combattante. Elle va affronter ses peurs et briser la boucle temporelle dans laquelle elle est enfermée. Elle va alors venir en aide à ses amis toujours sous l’emprise de leurs émotions. Elles vont affronter une terrible adversaire consumée par la jalousie.

Vous l’aurez deviné l’histoire de Coffee Moon est originale. Elle est à plusieurs lectures et le message sous-jacent est de ne pas se laisser prendre au piège de ses sentiments. Autre point fort, ce manga est servi par des dessins splendides et hypnotiques. Il est publié en grand format ce qui permet un découpage plus spectaculaire. L’auteur privilégie des scènes avec trois ou quatre cases par page. Certains dessins s’étalent même sur des double-pages.

