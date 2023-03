Manga Elden Ring : Le chemin vers l’Arbre-Monde une quête pleine d’humour

Elden Ring est le premier manga adapté du jeu vidéo éponyme. Cette œuvre de Nikiichi Tobita éditée par Mana Books est étonnante.

Elden Ring est à l’origine un jeu vidéo Action / RPG qui se déroule dans un monde de Fantasy assez sombre et violent. L’auteur Nikiichi Tobita a choisi un tout autre chemin pour son manga. Tout est traité avec une bonne grosse dose d’humour. Il reprend les personnages, les lieux et les codes du jeu mais avec dérision.

Elden Ring – De l’humour à gogo

Comme dans un jeu de rôle, on suit notre héros, « Sans nom » qui arrive dans le royaume de Necrolimbe. Sans le sou et quasiment nu, il doit faire son level-up pour s’équiper et acquérir des compétences.

Jusque-là, il n’y a rien d’anormal sauf que notre ami ne comprend rien et il est particulièrement bête. Dans son périple vers le château de Voilorage, il va croiser des individus aussi crétins que lui.

Vous l’aurez compris l’humour est omniprésent dans le manga. Le premier degré est parfois un peu lourd mais cela donne à l’intrigue un côté décalé, complétement inattendu.

Les joueurs repéreront tout de suite les allusions et les références à l’univers du jeu vidéo. Quand vous êtes un jeune héros et que vous débutez votre quête seulement vêtu d’un pagne comment transportez-vous les fioles de pouvoir confiées par votre guide Melina ?

La réponse proposée dans le manga vous surprendra certainement. On vous laisse la découvrir par vous-même. L’histoire est servie par de magnifiques dessins, splendidement encrés avec beaucoup de détails.

Ce premier tome est drôle et surprenant mais il faut voir si le grotesque à outrance ne va pas devenir un peu pesant par la suite.

De quoi parle le manga Elden Ring ?

Nécrolimbe, royaume de l’Entre-Terre. C’est sans le sou et sans vêtements que «Sans-nom» vient d’atterrir ici. Désespéré face au caractère impitoyable du monde dans lequel il a été projeté, il fait la rencontre de la mystérieuse Melina. Celle-ci lui propose alors un marché et l’encourage à suivre la grâce jusqu’à l’Arbre-Monde.

Sur sa route, Sans-nom tombera sur un panel d’individus tous plus gratinés les uns que les autres : Pat l’Affranchi, Blaidd le Semi-Loup, Margit le Déchu, Godrick le Greffé, et Ranni la Sorcière…

Poursuivant son voyage à travers Nécrolimbe au péril de sa vie, notre héros arrive bientôt à sa prochaine destination : le château de Voilorage !