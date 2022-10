Manga Happy Land – La vérité ou la mort

Happy Land est un manga en 2 tomes édité chez Omaké Manga. Il est annoncé comme le manga le plus barré de l’année. C’est vrai qu’il coche toutes les cases pour remporter le titre.

Happy Land se classe dans la catégorie Survival Horror. Il faut imaginer un croisement entre les séries Netflix Alice in Borderland, Squid Game et le film Saw. A l’énoncé de ces références vous comprenez tout de suite qu’Happy Land est destiné à un public averti. Le sang gicle à toutes les pages.

Happy Land – De quoi ça parle ?

Happy land est un parc d’attractions un peu spécial. Les Komiya ont tout de la petite famille parfaite mais les apparences sont trompeuses. Lorsque qu’on gratte le vernis en surface chaque membre de la famille cache de lourds secrets.

Au détour d’une route dans la forêt, les parents et leurs deux enfants atterrissent à Happy Land. Ils sont accueillis par un lapin humanoïde effrayant qui les accueille dans le parc de la vérité.

Coincés avec d’autres famille, ils vont devoir révéler leurs secrets les plus noirs ou mourir dans d’horribles circonstances. Ils s’enfoncent dans l’horreur au fil des attractions toutes plus sanglantes les unes que les autres.

Le seul moyen de sauver sa peau est de dire ce qu’on a sur le coeur et d’arrêter de vivre dans le mensonge. La vérité est parfois encore plus cruelle que le sort réservé aux perdants.

Happy land entraine le lecteur dans un tourbillon de folie où la vérité est le seul salut. Happy Land est surprenant jusqu’à la dernière page.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le volume 1.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le volume 2.

Trouvez d’autres Idées BOOX dans notre rubrique ici