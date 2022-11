Manga Hellfire Messenger – Attention princesse en détresse

Hellfire Messenger réunit tous les ingrédients d’un bon Shonen : un guerrier avec des pouvoirs magiques, un princesse en détresse et des monstres sanguinaires.

Hellfire Messenger est un Shonen de Morinari Miyagi, Tetsuhiro Nabeshima et Masaski Satou, publié chez Kazoku. Ce manga est le portage du light novel éponyme du romancier Sato. Cette histoire compte 8 tomes au Japon et le premier volume arrive en France. Est ce que la transformation est réussie ?

De quoi parle Hellfire Messenger ?

Flare est le jeune disciple d’un exorciste. Il est sacrifié par son village pour protéger le monde. Il est envoyé de l’autre côté de la porte des Enfers. Son corps et son âme brûlent pendant mille ans. Il réussit à s’en sortir en maîtrisant les flammes de l’Enfer.

En repassant la porte pour retourner dans le monde des vivants, il s’aperçoit que tout a changé. Sa forêt est peuplée de monstres et le monde est maintenant dominé par des anges cruels.

Déboussolé, il cherche à comprendre ce qui est arrivé aux puissants exorcistes. Il croise dans sa quête le chemin de la princesse Primavera qu’il décide de protéger.

Un Shonen de qualité

Le pitch du Hellfire Messenger se révèle assez classique mais la qualité des dessins et l’action omniprésente mais sans overdose captent l’intérêt. On poursuit la lecture avec un vrai plaisir d’autant plus que les dangers vont grandissants.

L’histoire n’est pas non plus dénuée d’humour. Flare est un héros surpuissant mais ingénu. Il se heurte sans cesse au mauvais caractère de la garde du corps de la princesse. Et les quiproquos sont nombreux.

Ce premier tome de Hellfire Messenger donne envie de découvrir les suivants. Les affrontements entre le maître des flammes de l’Enfer et les anges démoniaques promettent d’être dantesque.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le manga.