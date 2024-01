Manga How to Make Delicious Coffee – Une histoire feel good parfaite pour commencer 2024

How to Make Delicious Coffee est l’adaptation en manga d’un roman de Yuka Murayama. Cette Rom Com rejoint le catalogue de Mana Books.

L’histoire de How to Make Delicious Coffee se passe dans l’univers du manga. C’est un Feel Good parfait pour commencer 2024. Il s’étale sur 12 tomes et il va vous donner le sourire.

Ce récit plein de tendresse et de bons sentiments est brillamment mis en image par Yuki Aonuma. Les dessins délicats collent parfaitement à l’histoire. Outre leur qualité, ils ont une autre particularité. Cette histoire est un manga tout en couleur. C’est assez rare pour le souligner.

De quoi parle How to Make Delicious Coffee ?

Au printemps de son année de terminale, Katsutoshi Izumi emménage avec ses cousins suite à la mutation de son père loin de chez lui. Il s’entend immédiatement avec son cousin Joe, mais lorsqu’il voit Karen, il tombe sous son charme.

La Karen qui se présente à lui a beaucoup changé. Elle est devenue une beauté indicible et en plus c’est sa professeure d’art plastique au lycée. La cohabitation va devenir compliquée.

Ce garçon responsable est complétement désarçonné face à la beauté, la joie de vivre mais aussi la tristesse de Karen. Sa cousine a un secret et Katsutoshi compte bien le découvrir pour l’aider.

How to Make Delicious Coffee est aussi chaud et réconfortant qu’un bon café. C’est une belle découverte loin des romances à la guimauve.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 1.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités