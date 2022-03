Manga Kiruru Kill Me - Une comédie d’espionnage pleine d’action - IDBOOX

“Kiruru Kill Me” est le nouveau manga explosif de Yasuhiro Kano édité chez Kurokawa. Une histoire d’amour et d’espionnage à haut risque.

Quand Cupidon décoche sa flèche, elle rate parfois sa cible et n’atterrit pas forcément où on s’y attendait. Kiruru Kill Me de Yasuhiro Kano est une histoire d’amour pas comme les autres. C’est une comédie d’espionnage dans la veine de Spy X Family.

Nemo Aoi est le directeur d’un des plus grands groupes pharmaceutiques du Japon. Ce jeune prodige tombe amoureux de Kiruru Akaumi qui n’est autre qu’un assassin chargé de le tuer. Nemo Aoi le sait mais l’amour est plus fort que tout.

Kiruru va tout faire pour exécuter son contrat mais il s’en moque du moment qu’il est près d’elle.

Kiruru Kill Me – Une histoire d’amour explosive

On n’échappe pas à la vision des rapports hommes / femmes au Japon mais l’histoire très drôle. Ils sont sur deux planètes différentes et ils ne se comprennent pas du tout. Elle est là pour le tuer et il est là pour être à ses côtés. Leurs rencontres ou plutôt leurs rencarts mortels mènent à chaque fois à des quiproquos.

Le premier volume tourne principalement autour des relations entre Kiruru et Nemo Aoi mais on sent que d’autres personnages peu recommandables vont rapidement entrer en scène pour développer l’histoire.

Kiruru Kill Me est une bonne surprise. Le mélange action / humour fonctionnent parfaitement. Ils sont servis par un découpage et des dessins ultra dynamiques. A noter que le manga est à réserver aux adolescents en raison de certains dessins suggestifs mais cela reste très soft.

Kiruru Kill Me est une série courte en trois tomes en cours au Japon. Le volume 2 est aussi en précommande

