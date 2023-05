Manga Le quotidien d’une épée maudite – Humour, action et dérision à gogo

Le quotidien d’une épée maudite est un nouveau manga de fantasy humoristique de Nikiichi Tobita édité chez Mana Books.

Le quotidien d’une épée maudite fait partie des mangas décalés avec une pointe de folie qu’on adore. Son titre annonce la couleur mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises.

Une histoire qui mélange fantasy et modernité

L’histoire nous plonge dans un univers qui mélange fantasy et réalité. Fantasia est un monde d’épée et de magie mais aussi de technologie. Les habitants ont troqué leur cape et leur épée pour des smartphones.

Ces derniers ont apporté la paix dans le royaume mais ils ont un effet pervers. Les habitants sont plongés dans leur écran et la magie disparait peu à peu (Toute ressemblance avec la réalité n’est pas fortuite).

Elle s’étiole peu à peu jusqu’au jour où Monica une petite fille de 8 ans trouve une épée pas comme les autres au pied d’une montagne. C’est en réalité une épée vivante. Elle a des yeux, des dents, deux bras et deux jambes.

C’est une épée maudite dotée de super pouvoirs mais elle ne sait plus qui elle est et quel est son but. Monica et son frère Lucas vont la recueillir mais cette épée maudite va très vite attiser les convoitises et attirer les démons.

Un manga plein d’humour

Le quotidien d’une épée maudite est un manga très drôle. Il y a de l’action, des combats mais toujours traité avec un humour décalé qui n’est jamais lourd. L’épée maudite se prénomme par exemple J-B et elle est même équipée d’un port USB.

Le décalage entre les codes de la fantasy et les nouvelles technologies ajoute un degré dans la dérision. Le quotidien d’une épée maudite est original tant au niveau de son univers que de ses personnages.

Ce premier tome est très agréable à lire d’autant plus que les dessins sont splendides. Le quotidien d’une épée maudite est validé à 100% à tous les niveaux.

