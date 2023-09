Manga L’Habitant de l’infini – Incontournable et magistral !

L’Habitant de l’infini est un manga d’Hiroaki Samura édité chez Sakka un label Casterman. Attention chef-d’œuvre !

L’Habitant de l’infini est une histoire de samouraï comme on les aime : riche, intelligente et pleine d’action. Le manga se déroule en 1864, une date charnière dans l’histoire du Japon.

C’est la période Bakumatsu où le pays s’ouvre à l’occident et se modernise. Il est en proie aux révoltes et aux affrontements politiques. Samouraï immortel, Manji ère dans ce chaos en quête de rédemption. Ses pas le mène vers Kyoto où il va affronter une puissante milice.

Cela tombe bien puisqu’il espère faire disparaître son sortilège en tuant mille scélérats.

Avec cette nouvelle édition, Casterman nous offre l’occasion de redécouvrir le manga d’Hiroaki Samura. Elle se compose de 15 doubles tomes qui sortiront tous les deux mois.

L’Habitant de l’infini est une vraie pépite.

L’Habitant de l’infini – Une pépite à lire absolument

Vous aurez du mal à lâcher le premier volume de cette histoire rythmée et pleine de rebondissements. On est emporté dans un tourbillon sanglant non dénué de poésie.

Hiroaki Samura joue la carte du réalisme et nous offre en prime une reconstitution minutieuse de Kyoto. Visuellement, c’est une vraie claque. On est très loin des dessins minimalistes de certains manga.

La qualité est incroyable. L’auteur maîtrise à la perfection les pleins et les déliés. Chaque case est encrée et accentue la force du récit.

Cette réédition est accompagnée de la sortie d’une spin-off inédit. Cette nouvelle histoire se concentre sur les luttes pouvoir entre les factions politiques pour s’emparer du pouvoir et Manji, le samouraï immortel semble devenir un enjeu.

L’Habitant de l’infini Bakumatsu est l’œuvre de Ryu Suenobu et Renji Takigawa supervisé par Hiroaki Samura. Ce spin off fait honneur à l’œuvre originale.

L’Habitant de l’infini est un incontournable. Il fait partie de ces rares mangas à posséder absolument dans sa bibliothèque.

