Manga Limbo – Une aventure surnaturelle pleine de frissons

Limbo est une nouvelle série manga publiée chez Glénat. Elle mélange aventure, action et surnaturel.

Limbo est la première série manga d’Ana C. Sanchez. Cette auteure de talent a débuté l’illustration en autodidacte. Elle a créé plusieurs webcomics puis deux romances.

Avec Limbo, elle change complétement de style. Limbo nous transporte dans un lycée. Aurora Edelweiss a 16 ans. Elle a le don de voir les morts et d’interagir avec eux. Elle va enquêter sur des phénomènes surnaturels pour mettre la main sur les essences d’âmes.

Aurora n’est pas la seule à rechercher ces artefacts. De terrifiants monstres mais aussi les anges convoitent ces essences d’âme. Alors que notre héroïne est projetée dans un monde parallèle, elle s’empare d’une essence d’âme sous les yeux d’un de ces envoyés célestes.

Nommée Lieza, elle compte bien lui faire payer cet affront dès le lendemain au lycée.

Un combat contre les anges

Comme vous pouvez le voir l’histoire de Limbo est assez touffue. Il y a d’ailleurs beaucoup de dialogues et d’explications ce qui est assez rare dans ce genre de manga. C’est un manga qui se savoure et qu’il faut prendre le temps de lire.

L’histoire est originale dans le sens où elle mélange le surnaturel, la chasse aux monstres mais aussi la vie au lycée. L’ensemble est rythmé, cohérent et plein d’humour. L’auteure puise son inspiration dans de nombreux domaines comme les jeux vidéo et la fantasy. On sent l’influence de Kingdom Hearts dans le scénario.

Graphiquement, elle penche plutôt du côté de Dandadan ou Chainsaw man. Les dessins sont d’une grande finesse avec beaucoup de détails et les scènes de combat sont très dynamiques.

Limbo est une belle surprise qui s’impose par un scénario fouillé et un style graphique digne des plus grands.

Suivez ce lien ou lien pour l’acheter.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités