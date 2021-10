Manga Mars Red - Quand un virus transforme les humains en vampires - IDBOOX

Mars Red est un manga qui mélange action, Fantasy et science-fiction et surtout vampires (Panini Manga).

Mars Red est un Shonen d’épouvante atypique qui se compose de trois tomes. Il nous plonge dans un Japon qui sort d’une guerre contre la Russie. Le pays est bouleversé par un virus qui transforme les humains en vampire.

Quatre hommes contaminés par ce mal rejoignent l’unité « Code Zéro » chargée de traquer les vampires incapables de se contrôler. Parallèlement une journaliste s’intéresse à des meurtres sauvages perpétrés la nuit à Tokyo.

Elle découvre l’existence du virus et qu’un lien la relie à ces vampires. Il faut savoir que ce manga s’inspire d’une pièce de théâtre de Bun-O Fujisawa qui a elle même donné naissance à un anime. C’est une première. Le manga Mars Red en est l’aboutissement final.

Mars Red – De la pièce de théâtre au manga

Il a même bénéficié de scènes inédites spécialement écrites par l’auteur. Fort de cette inspiration, il s’éloigne des schémas traditionnels. Cette histoire de vampires ne plonge pas dans la facilité et évite les flots de sang à outrance. Elle alterne entre dialogue et scène d’action sans aucun temps mort.

Cela n’empêche pas certains dessins d’être assez gore. Le dosage est subtil et on est souvent surpris par le basculement entre les deux. Bien que violents ces vampires ne veulent pas perdre leur humanité et c’est ce qui donne encore plus de profondeur à ce manga.

Cette histoire est brillamment servie par les dessins de la mangaka Kemuri Karakara. Le style est dynamique avec un trait pur. La dessinatrice se concentre sur les personnages. Elle affectionne les gros plans ce qui rend les personnages très vivants.

La mangaka rajoute une touche steam punk teintée de traditions japonaises qui renforce l’atmosphère particulière de Mars Red.

Comme pour beaucoup de séries courtes ce premier tome pose les personnages et l’histoire mais il réussit à nous accrocher pour savoir qui de l’homme ou de la bête vaincra.

