Manga My Lovely Bodyguard – Une romance sur un air de K-Pop

My Lovely Bodyguard est une romance aux accents K-Pop. Dans un premier temps paru en Webtoon, cette histoire est maintenant éditée en livre chez Sikku.

My Lovely Bodyguard est une création française. Imaginée par Dasy, ce weebtoon compte 250 000 abonnés et lecteurs en France. Cela valait bien une adaptation en livre. L’histoire va ravir les fans de romance et de K-Pop.

Sarah est une jeune franco-coréenne de 17 ans. Après un long séjour Paris, elle décide de retourner à Séoul auprès de ses deux frères. Dans l’avion qui la ramène chez, elle sauve une superstar de la K-Pop de l’agression d’une fan. Suite à cet acte de courage, elle deviendra son garde du corps personnel.

Si vous aimez le genre, My Lovely Bodyguard est de la pure romance. Avec ses immenses yeux bleus qui illuminent son visage, Sarah va faire chavirer les cœurs de tous les hommes. Adulée par ses deux frères, elle semble vivre dans un vrai conte de fée. Mais ce décor à l’eau de rose cache une autre réalité.

My Lovely Bodyguard – Une romance pleine d’intrigues et de surprises

Cette histoire évite le côté niais et télénovela en mêlant histoires d’amour et intrigues. Mafia, meurtres et manipulations côtoient les scènes d’hommes musclés souvent torse nu. Cela donne du piment à l’histoire.

Les dessins de Nata d’origine indonésienne donnent un caractère particulier à cette histoire. Les personnages ont de très grands yeux et des visages assez pointus. Les yeux de Sarah lui sortent même du visage.

On retrouve souvent ce trait de caractère dans les mangas coréens. Ce choix rend My Lovely Bodyguard encore plus original. A réserver tout de même aux fans de romance.

Suivez ce lien ou ce lien acheter le Tome 1

Suivez ce lien ou ce lien acheter le Tome 2

