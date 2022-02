Manga Nina du royaume aux étoiles – Le destin hors du commun d’une orpheline - IDBOOX

Nina du royaume aux étoiles est le premier shojo édité chez Kozaku. Préparez-vous à vivre avec ce manga une histoire d’amour épique pleine de surprises.

Comme nombre d’éditeurs, Michel Lafon s’intéresse aux manga. La maison d’édition a lancé en septembre 2021, le label Kozaku. Nina du royaume aux étoiles est le premier shojo de la collection.

Contrairement aux shonen, la cible est plutôt féminine. La frontière est poreuse et le qualificatif shojo n’empêche pas les lecteurs masculins d’apprécier le genre.

Une histoire d’amour pour tous les publics

De quoi ça parle Nina du royaume aux étoiles ? Nina est une jeune orpheline aux yeux d’un bleu hors du commun. Elle cache son identité pour échapper aux marchands d’esclaves.

Malheureusement son ami l’a trahie et elle est enlevée par un homme au regard d’acier. Elle est emmenée au palais royal pour prendre la place de la princesse Alisha, disparue dans un accident. Nina a trois mois pour devenir une véritable princesse et épouser le prince héritier du royaume de Galgada.

Réussira-t-elle à duper les nobles de la Cour avec l’aide de son professeur et protecteur ? Tout se déroule comme prévu jusqu’à ce que l’amour vienne jouer les trouble-fêtes.

Des dessins splendides

Nina du royaume aux étoiles comporte tous les ingrédients d’une bonne romance. On y trouve une jeune orpheline, un prince mystérieux, un palais, des intrigues de pouvoirs et des méchants prêts à toutes les vilénies. Le cocktail est savamment mélangé et la recette savoureuse.

On prend plaisir à lire ce récit bien construit. Il y a de l’humour, de l’amour et même un peu d’action. Ce premier volume pose les personnages et le décor. On sent très vite que rien ne va se passer comme prévu.

Cette histoire est servie par de splendides dessins de la mangaka Rikachi. Ils sont à la fois fins, riches en détails et plein d’intensité. Nina du royaume aux étoiles a débuté en 2019 au Japon.

La série comporte déjà 6 volumes et est en cours de parution. On est impatient de découvrir la suite.

