Manga OSHI No KO – Une critique du monde du spectacle entre fiction et réalité - IDBOOX

OSHI No KO est un manga surprenante réalisée par le duo Aka Akasaka et Mengo Yokoyari et édité en France par Kurokawa.

Cette œuvre sort des sentiers battus. Vous ne trouverez pas à l’intérieur de monstres, de robots ou de combats. Cette histoire est pourtant particulièrement sombre. Elle s’intéresse au monde du spectacle au Japon et plus particulièrement à l’univers des idoles.

Au Japon ce terme désigne des jeunes filles mineures entre13 et 17 ans sélectionnées par les maisons de production sur des critères physiques pour former des groupes de musique. On imagine facilement les dérives possibles dans ce monde de paillettes où tout n’est qu’illusion.

OSHI No KO – Une plongée sans concession dans le monde du spectacle au Japon

Il est assez difficile de vous parler de cette histoire sans vous en dévoiler trop. Nous avons lu le tome 1 et le tome 2 d’OSHI No KO.

Dans le premier volume, on suit la carrière de Aï, une jeune chanteuse de 16 ans. Elle est adulée par ses fans dont le docteur Gorô, obstétricien dans un hôpital. Il est totalement sous le charme et quelle n’est pas sa surprise quand Aï arrive dans son service. Elle est enceinte de jumeaux.

Jusque là tout paraît à peu près normal si on met de côté la différence d’âge et la passion du médecin pour la starlette. D’ailleurs, les auteurs ne se gênent pour souligner le côté pervers de la situation dès le début du manga.

Une fiction basée sur la réalité

L’histoire par en live avec l’introduction d’une pointe fantastique. On ne vous dira pas pourquoi mais le docteur se réincarne dans l’un des jumeaux de son idole. Ce transfert l’entraînera dans des situations assez ubuesques voir glauques pour certaines. Il continue de se comporter en fan tout en étant son enfant.

Aka Akasaka et Mengo Yokoyari nous réservent beaucoup d’autres surprises mais on ne vous les dévoilera pas.

Le Tome 2 se concentre sur les jumeaux et leur inévitable attirance vers le monde du spectacle sur fond d’enquête criminelle. OSHI No KO est une sorte de brûlot sur monde du spectacle.

Tout y passe l’exploitation des enfants stars, les youtubeurs, les outrances de la téléréalité, les fans obsessionnels, etc. Il y a de quoi faire. OSHI No KO mélange habilement et intelligemment fiction et les travers de notre société hyper-médiatisée.

C’est excellent et on comprend pourquoi la sortie de chaque nouveau tome est un événement au Japon.

