Manga Partners 2.0 – Une tranche de vie sans tabou

Partners 2.0 est un manga un peu particulier. C’est une comédie sentimentale sans tabou éditée chez Kurokawa.

Le manga Partners 2.0 est une comédie sociale pour adultes de Souryu. Il faut entendre par cela qu’elle traite de la sexualité avec humour et sans tabou.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser ce manga est très loin de la catégorie Hentai. Il n’a absolument rien de trash, ni dans les textes ni dans les dessins. C’est même plutôt soft. Partners 2.0 pourrait presque faire office de mode d’emploi pour les jeunes adultes.

Partners 2.0 – Une fenêtre sans tabou sur les relations

Les relations sexuelles entre adultes consentants sont abordées librement et de façon naturelle. L’auteur nous livre plus une réflexion avec un petit côté coquin sur la vision du couple et du sexe dans notre société en générale et plus particulièrement japonaise.

Enfermés dans des relations compliquées, Murata et Tomoka se libèrent de leur carcan pour vivre pleinement ensemble leur sexualité. Nos deux héros aspirent à une relation sans contrainte et sans stress. Ils parlent de tous les sujets sans complexe. Cette union basée sur le respect mutuel va mener ce couple 2.0 vers l’épanouissement personnel.

Bien entendu, ils ne souhaitent surtout pas s’attacher mais l’inévitable va arriver. Ils vont de plus en plus se rapprocher. Les AMILI (relation amicale libre) pourraient bien passer à un autre stade.

Pour ne rien gâcher, l’auteur insuffle une bonne dose d’humour dans cette relation sans jamais devenir vulgaire.

Partners 2.0 est très frais, amusant, plein de questionnements mais aussi de réponses sur la sexualité.

De quoi parle le manga Partners 2.0 ?

L’amour leur a joué des tours, ils inventent une nouvelle classe d’amitié. No more petite amie ! Good-bye, mon mec !

Après avoir fait l’expérience d’une petite amie qui veut tout contrôler et d’un copain étouffant, Murata et Tomoka évitent les relations amoureuses comme la peste. Ils font plus ample connaissance lors d’une soirée, quand leur équipe de jeu en ligne décide d’aller prendre un verre IRL.

Semblant parfaitement s’entendre, ils se retrouvent dans un Love Hôtel, mais au lieu d’une simple aventure d’une nuit, ils s’engagent dans une relation qui n’est ni simplement physique ni totalement dénuée de sentiments. Une relation à la fois détendue et sensuelle…