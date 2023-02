Manga Saotome – Une histoire d’amour dans le milieu de la boxe

Saotome Love & Boxing est un manga atypique crée par Naoki Mizugushi et publié chez Doki Doki. Enfilez vos gants pour le dernier round !

L’histoire de Saotome se déroule dans le milieu de la boxe mais sans aucune violence. Ca change. Il mise plutôt sur une histoire d’amour pas comme les autres entre deux lycéens.

Saotome est une boxeuse émérite grande et athlétique avec des abdos en acier. Umesaki est plutôt du genre poids mouche et il n’a encore jamais remporté un combat. Il est aussi maladroit dans la vie que sur un ring mais ils s’aiment. Saotome et Umesaki sont complétement dépareillés mais peu importe.

Saotome est un vrai manga feel good. C’est frais, amusant et plein de bons sentiments. Cette série touchante se compose de 10 volumes et le dernier vient de sortir. Le dénouement est proche.

Saotome et Umesaki vont-ils enfin déclarer leur amour au grand jour ? Et Umesaki remportera t-il le combat de sa vie ? Nous ne vous révèlerons pas la fin mais ce tome 10 ne vous décevra pas. On est juste un peu triste que cette histoire se termine.

