Manga Shut Hell – Une fresque belle et violente à messages

Shut Hell est un nouveau manga publié chez Panini Manga qui mélange savamment aventure, action, histoire et fantastique.

Shut Hell est l’œuvre de Yu Ito. Nous l’avions découverte avec le très bon Ookami Rise également paru chez Panini. L’auteure nous offre une nouvelle saga de qualité avec un scénario basé sur le génocide du peuple Tangoute au XIII siècle.

Elle se compose de 14 tomes dont les deux premiers sortent en même temps en France. Le volume 1 nous présente les personnages et le deuxième installe l’histoire.

Shut Hell – L’importance du passé

Le début du manga est assez atypique. Il commence de nos jours avec un focus sur une bande d’adolescents. La famille de l’un d’entre eux fabrique des instruments de musique et lorsqu’une de ses camarades commence à en jouer, on est transporté dans le passé.

Nous sommes en Chine sous l’empire Tangoute lors de l’invasion Mongol. Nous suivons trois personnages que tout oppose. Harabal est un guerrier avide de reconnaissance qui renie ses origines pour arriver à ses fins. Il cherche à retrouver la gloire passée de son clan.

Yurul son jeune frère de 10 ans décide au contraire de préserver l’héritage culturel de leur mère. Il se lance dans une quête pour préserver les textes sacrés Tangoutes.

Shut Hell est l’unique rescapée d’un massacre perpétré par les Mongols. Cette combattante Tangoute est devenue une terrible guerrière assoiffée de sang et de vengeance. L’évocation de son seul nom fait trembler les rangs ennemis.

L’action ne manque pas dans cette histoire qui se révèle en même temps pleine de finesse. A travers ces trois personnages, l’auteure s’interroge sur l’importance de la préservation de l’héritage culturel et la barbarie des hommes. D’ailleurs certaines scènes sont assez sanglantes.

Des dessins d’une grande force

Shut Hell est magistralement illustré. Yu Ito montre une maîtrise parfaite du dessin et de la narration. Son style est à la fois plein de délicatesse et de brutalité. On scrute chaque case pour admirer les détails tout en ressentant la violence des combats. C’est un vrai plaisir visuel.

Shut Hell coche toutes les cases. Riche, profond, cohérent et beau, c’est une vraie pépite. On valide sans hésitation.

De quoi parle Shut Hell ?

Au début du XIIIème siècle, une guerrière sanguinaire nommée Shut Hell, l’esprit vengeur, sème la terreur au sein de l’armée mongole, pourtant réputée invincible. Cette ancienne soldate tangoute semble en effet dotée d’une force surnaturelle et capable d’échapper à la mort.

Mais son destin bascule le jour de sa rencontre avec Yurul, un jeune prince mongol en exil cherchant à protéger une mystérieuse collection de tablettes de jade…