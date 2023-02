Manga Watch And Die – Ne regardez jamais cette vidéo sur votre smartphone

Watch and Die (Omaké Manga) est un manga à ne pas lire dans le noir. Ce manga d’horreur en 4 volumes va vous faire trembler.

Watch and Die est la première publication de la jeune mangaka Doro Sunagawa. Elle modernise le film Ring. La cassette maudite cède la place à une vidéo sur smartphone. Quiconque la regarde meurt dans la foulée dans d’atroces souffrances.

Yuwa et Rei entendent parler pour la première fois sur les réseaux sociaux de la rumeur attestant qu’une vidéo en passe de devenir virale tue les spectateurs, ils n’y croient absolument pas. Jusqu’au jour où Yuwa reçoit le lien et clique dessus.

A partir de là son état de santé se dégrade. Il n’a plus qu’une solution pour survivre. Il doit transférer le lien à une autre personne qui doit la visionner.

Watch And Die – Une vidéo mortelle

Watch And Die joue dans la catégorie des slasher. Le sang gicle et les morts ne sont pas beaux à voir. C’est même assez beurk. Les dessins sont très réalistes. Mis à part ce petit détail sanguinolent, cette course contre la mort est haletante voir même suffocante.

Rythmé et sans temps mort, on reste accroché au manga le souffle court du début à la fin. Après ça vous ne regarderez plus jamais une vidéo sur votre smartphone de la même façon.

Quand on vous dit qu’il ne faut pas cliquer sur n’importe quel lien que vous recevez sur votre smartphone.

