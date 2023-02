Mauvais Monstre – Une BD drôle et intelligente

Mauvais Monstre est une BD d’Enzo Berkati publiée chez Glénat. Elle aborde de façon originale les questionnements et les problèmes des adolescents ou pré-adolescents.

Eloïse est une ado un peu sauvage. Elle vit dans un monde tout à fait normal sauf que chaque humain possède un petit monstre à son image qui ne le quitte jamais.

Mauvais Monstre – Les apparences sont souvent trompeuses

Ses mignonnes petites créatures se postent sur l’épaule de leur compagnon pour ne plus jamais les quitter. Eloise se morfond de ne toujours pas avoir la sienne Ses illusions s’envolent le jour où l’œuf qui contient sa créature éclos.

Elle a hérité d’un mauvais monstre et il sensé être le reflet de son âme. Ceux-ci sont associés à des personnes maléfiques et ils ont des pouvoirs paranormaux. Au secours ! Rien ne va plus. Eloise doit absolument comprendre ce qui se passe et le cacher aux autres.

La dure vie d’ado

Derrière cette comédie loufoque se cache une sorte de chronique de la réalité des ados aujourd’hui avec leur rapport à l’apparence et à l’image de soi.

La BD Mauvais monstre aborde avec finesse de nombreux thèmes qui parleront aux ados comme l’amitié, la réputation, la beauté, les rivalités au collège, le harcèlement ou encore les rapports avec ses parents. C’est un prisme intelligent et plein d’humour sur l’adolescence servis par des dessins dynamiques et colorés.

Mauvais Monstre est une bonne surprise d’autant plus que ce premier tome ne nous laisse pas sur notre faim.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.

Envie de lire ? Trouvez d’autres Idées BOOX ici