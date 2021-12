Mexican Gothic – Un thriller fantastique mexicain aux accents anglais - IDBOOX

Mexican Gothic est un roman de Silvia Moreno-Garcia. Ce thriller nous entraîne au cœur du Mexique des années 50 dans un manoir hanté.

Silvia Moreno-Garcia est une auteure canadienne d’origine mexicaine. Elle a cumulé les prix et récompenses pour son roman Mexican Gothic.

Elle a remporté le prix Locus pour le meilleur roman de terreur de 2021 et le livre fait partie des 100 meilleurs romans fantastiques de tous les temps selon Time Magazine.

Ce psycho thriller fantastique arrive en France chez Bragelonne. Silvia Moreno-Garcia nous invite à pousser les portes d’High Place, un manoir gothique plein de mystères et de secrets.

L’histoire se déroule au Mexique dans les années 50. Noemi reçoit une lettre de sa cousine Catalina qui vient de se marier. Elle lui demande de venir la sauver quelqu’un essai de l’empoisonner.

Un manoir hanté en plein Mexique

Noemi se rend à High Place la demeure familiale de son mari. Ce vieux manoir anglais est planté dans un décor de campagne mexicaine. Le mélange est incongru mais fonctionne à merveille. C’est ce qui donne son atmosphère si particulière au livre.

Les manières et le désir d’indépendance de Noemi contraste avec les mœurs de la société mexicaine de cette période et surtout celle de la famille Doyle. Ses membres sont tous plus bizarres et tordus les uns que les autres.

Entre violence physique et morale et phénomènes étranges, Noemi va peu à peu démêler les lourds secrets qui hantent High Place.

Mexican Gothic est un triller qui prend son temps. La tension monte crescendo. L’ambiance est étouffante et glauque à souhait. Comme le dit The Guardian c’est vrai qu’il y a un petit côté « Lovecraftien » dans ce roman.

La fin se mérite. Il faut être patient et profiter de l’atmosphère jusqu’au bouquet final. Silvia Moreno-Garcia nous offre un twist qui ne nous fait pas regretter de l’avoir lue jusqu’au bout.

Mexican Gothic est captivant et effrayant pour peu qu’on s’en donne la peine.

