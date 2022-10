Mode un livre pop-up sublime pour les amoureux de la haute-couture

Chanel, Dior, Saint Laurent, Balenciaga, Givenchy, Valentino, Paco Rabanne, Jean-Paul Gautier, Mc Queen ces couturiers ont tous sublimé l’art de la haute couture !

Mode d’Estel Vilaseca et Jordi Labanda est un livre magnifique qui présente 9 orfèvres de la mode et de la couture. Portrait, faits saillants de leur carrière, tenues iconiques, matières, accessoires, parfums tout y est !



Chacun des 9 couturiers est présenté avec style et classe sur la page de gauche. Sur celle de droite la magie opère et se déploie alors LA tenue emblématique qui a marqué la planète entière.

La robe de Saint Laurent avec son immense nœud rose, la robe marinière à plume de Gautier etc.

Chaque page est un ravissement, on apprend des tas de choses et surtout on en prend pleins les yeux ! Mode (Glénat) est superbement réalisé !

Bravo pour ce pop-up digne des plus grands couturiers du papier !! Ce livre objet s’adresse à tous les passionnés de beaux livres et de mode !

