Moi Frida – Un livre riche et sensuel à l’image de l’artiste Frida Kahlo - IDBOOX

Ce 6 juillet on a pensé très fort à Frida Kahlo dont on commémorait l’anniversaire.



Miguel Vaylon a publié chez LibriSphera, Moi Frida un livre touchant, riche et parfaitement à l’image de la magnifique peintre.

Tel un éventail

Cet ouvrage composé de plusieurs trésors plaira aux inconditionnels de l’artiste. Il y a d’abord la pièce de théâtre (en français et espagnol). Celle-ci nous transporte en 1939 dans Paris. Cette année-là Frida Kahlo vient exposer ses tableaux pour la première et unique fois en Europe, invitée par André Breton.



Elle y rencontre Picasso, Kandinsky, Duchamp… et surtout Jacqueline Lamba, l’épouse de Breton.

Cette pièce est un témoignage passionnant sur Frida, un moment hors du temps montrant toute la complexité de la Femme.



Autres moments intéressants à découvrir dans Moi Frida, c’est la préface de l’Ambassadeur du Mexique à Paris, l’introduction de Jaime Chabaud et le texte de Namiko Prado.



Le livre est également agrémenté de photos et d’un plan des lieux visités par Frida Kahlo au cours de son séjour à Paris.



Et pour faire corps avec l’artiste, il y a même la recette du cocktail “Moi Frida” imaginé par Martha Murgia à déguster pendant la lecture.



La fin de l’ouvrage est consacrée à un hommage visuel d’artistes contemporains avec de très belles photographies des œuvres de : Indra Pacheco, Watashi, Alberto Ramirez…



Vous l’aurez compris, Moi Frida se déplie tel un éventail dévoilant ses secrets, comme un souffle d’air frais.

« Rien n’est absolu. Tout change, tout bouge, tout tourne, tout vole et disparaît. » Frida Kahlo.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Envie de lire ? Découvrez d’autres chroniques