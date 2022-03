Mon adolescence Trans – Un livre cru, vrai et nécessaire - IDBOOX

« P – Mon adolescence Trans » est un roman graphique bouleversant sur l’adolescence, la prise de conscience du corps et la transidentité.

Josephine Yole Signorelli / Fumettibrutti raconte sa propre histoire dans une BD tout en jaune et noir. Ce livre met le doigt là où il faut, raconte sans détour comment se sent l’adolescente, comment les autres la perçoive, la rejette ou la manipule.



P – Mon adolescence Trans (Massot Editions) c’est du cru, du cul mais c’est surtout beaucoup de courage pour se dire et se raconter à elle-même, aux proches et à nous !



C’est l’année du BAC et P. mène une sorte de double vie. Sa vie de lycéenne, bordée et son autre vie. La découverte de son corps et de ses choix, elle découvre non pas l’amour mais le sexe, violent et tout le reste. Fumettibrutti raconte aussi son cheminement jusqu’à la prise d’hormone….

Mal dans son corps et dans le genre auquel on l’assigne, ce roman graphique explore la transidentité.

A quelques jours de la journée internationale de la visibilité transgenre, P – Mon adolescence Trans parlera à beaucoup d’ados, de parents.

La mise à nu de l’autrice nous rend un service immense, pour mettre des mots sur la transition physique de P. mais aussi sur sa transition mentale et la nôtre aussi.

Mon adolescence Trans, est un livre cru, vrai et nécessaire !

Pour lire un extrait u vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

