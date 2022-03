Mon écran et moi – Un guide avec 40 exercices pour se ménager devant les écrans - IDBOOX

On passe de plus en plus de temps devant les écrans. Smartphone, ordinateur, TV, tablette nos yeux et notre corps sont sollicités en permanence et on a tendance à ne pas se ménager. Résultat, on a les yeux qui piquent, des maux de tête ou de cou ou de dos.

Si vous vous reconnaissez dans les lignes ci-dessus, voici le guide qui va vous permettre de corriger tout cela pour vous sentir mieux tout simplement.



Mon écran et moi : stop à la fatigue ! de Nathalie Ballot-Léna, Petra Kunze, Béatrice Bouchilloux (Ed. Flammarion) s’attaque à vos symptômes pour en finir avec ces problématiques physiques liées aux écrans.



Quatre experts ont uni leurs compétences pour vous proposer un guide malin avec 40 exercices simples à réaliser facilement. Exercices oculaires, postures, ces techniques vont vous aider !



Un petit exercice simple a notamment attiré notre attention c’est le clignement des yeux et bâillement pour hydrater et reposer la cornée. Ça prend quelques secondes, ça détend et ça marche !

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

