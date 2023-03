Mon livre-oracle By Amélie Fiol, le livre que les ados vont aimer

« Mon livre oracle » est un tout nouveau concept. Le livre est une adaptation des publications des comptes TikTok et Instagram de l’influenceuse Amélie Fiol (Aurore Thill).

Son format compact se glisse dans une poche, mais surtout l’objectif est de répondre aux questions que les ados se posent.

Amour, étude, amitié…, sur chaque page, richement illustrée il y a une réponse à une question qu’on se pose.

A la manière des cocottes en papier avec des messages à soulever, on pose une question dans sa tête, on ouvre une page au hasard et on découvre un conseil, une réponse aux situations de la vie.



La cartomancienne s’adresse aux ados comme une amie. « arrête de te sous-estimer », « tu vas connaitre une belle évolution professionnelle », « Une nouvelle personne va entrer dans ta vie »… sont quelques maximes distillées au hasard des pages.



Mon livre-oracle publié chez Dragon d’or, recèle bien des surprises et garde sa part de mystères, s’il peut aider à prendre confiance en soi, pourquoi ne pas essayer de se prendre au jeu ?

