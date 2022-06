Motörhead – Le groupe le plus bruyant du monde dans une BD sans tabou

Attention ! Ca va faire du bruit. Le groupe Motörhead se raconte en BD. Découvrez l’histoire de ce groupe de légende complétement fou.

Vous ne connaissez peut-être pas Motörhead mais ce groupe de musique a marqué l’histoire du Heavy Metal. Ce premier volume publié chez Huginn & Muninn va vous éclairer sur la naissance du groupe le plus bruyant du monde.

Crée en 1975 et dissous en 2015, Motorhead avait un objectif faire trembler les murs des salles de concert à travers le monde entier. Après 40 ans de carrière et 35 millions d’album vendus, les fans du groupe vont pouvoir découvrir en image le parcours de l’indomptable Lemmy Kilmister depuis son premier groupe, jusqu’à la fondation de Motörhead et leur ascension vers la gloire.

Cette BD n’est pas à mettre entre toutes les mains. Elle est fidèle à l’image du groupe Motorhead, trash et sans concession. Alcool, drogue et conquêtes féminines s’enchaînent entre les répétitions et les concerts.

Le style graphique choisi reflète parfaitement la puissance du groupe. Blanc, bleu, noir, l’auteur utilise très peu de couleur. Une vraie force émane de chaque case. C’est splendide.

Si vous êtes un fan de Motorhead, cette BD vous mettra en condition avant d’aller patauger au Heilfest qui se déroulera du 17 au 26 juin 2022.

Si comme moi vous n’êtes pas un inconditionnel du groupe, vous trouverez tout de même cette mise en lumière originale, intéressante et instructive.

Motorhead est un morceau d’histoire de la musique qui mérite qu’on s’y intéresse et cette BD est un parfait hommage.

