Nagui - Un enfant de la télé, la biographie sur la star du PAF - IDBOOX

” Nagui – Un enfant de la télé ” est le premier livre sur la star du PAF, à la fois roi des jeux populaires et présentateur du mythique “Taratata “.

Nagui, c’est la success story d’un parcours hors norme dans le monde de la télévision.

Mais Nagui n’est pas qu’un personnage célèbre, numéro un de l’audience et adulé par ses fans : c’est aussi un homme d’affaires, un père de famille, un citoyen engagé.

Nagui – Une bio qui entre dans le détail

Le journaliste René Chiche s’est intéressé au fabuleux destin de Nagui, l’un des trois présentateurs préférés des Français, et propose la seule et unique biographie sur ce natif d’Alexandrie, fils d’un chrétien coopte égyptien et d’une juive française.



Avec objectivité et professionnalisme, le journaliste, auteur notamment de la biographie de Cyril Hanouna publiée en 2017 et qui fait autorité, dresse un portrait de Nagui sous tous ses aspects.

On peut dire que Nagui Fam (son vrai nom) a vécu de l’intérieur une bonne partie de l’histoire de la télé et de la radio.

Depuis près de 40 ans, il évolue, sait garder son public et surtout, il se renouvelle. Des radios pirates au prime time TV, en passant par quelques embûches, cette biographie analyse le personnage et captive le lecteur.

Un travail indépendant

Qu’on se le dise, Nagui un enfant de la télé, n’a pas été commandé par le présentateur. Il s’agit d’ un travail indépendant et journalistique, agrémenté d’interviews de personnalités ou de proches de Nagui. On a d’ailleurs hâte de découvrir la réaction du principal intéressé !

Avec finesse, objectivité et intelligence, René Chiche brosse un portrait passionnant de Nagui. Au travers de ce parcours foisonnant, on apprend à mieux connaitre l’homme et le professionnel avec des infos inédites, des révélations et des témoignages.

Nagui aura 60 ans le 14 Novembre et le livre “Nagui – Un enfant de la télé ” (Mareuil Editions) est un hommage sans complaisance et objectif à cet animateur-producteur, symbole de la diversité dans le PAF…et un joli cadeau pour ses fans !

