Noël – 8 livres de cuisine Geek, Vegan, ludiques, beaux et délicieux

Les fêtes de fin d’année approchent, nous avons préparé une sélection de livres gourmands loin des ouvrages traditionnels mais tous originaux par leurs contenus et les gourmandises qu’ils proposent.

Beaux livres de cuisine à offrir ou à s’offrir, à vos fourneaux les mirlitons pour une découverte qui enchantera les papilles !

L’extraordinaire Noël des pâtissiers L’extraordinaire Noël des pâtissiers

C’est un livre qui sent bon le pain d’épice, les marrons, le chocolat chaud. Christophe Felder et Camille Lesecq nous plongent avec brio dans la magie de Noël avec délice. 90 recettes de gourmandises sucrées, de boissons aux arômes réconfortants, mais aussi de plats salés nous font saliver, pour mieux les réaliser.

Vin chaud, bûches, sablés, mais aussi chapon sont mis en lumière avec finesse. Les photographies sont superbes le tout est saupoudré de quelques contes de Noël, de focus sur les traditions, de recettes spéciales venant d’Alsace.

L’extraordinaire Noël des pâtissiers (La Martinière) s’adresse à tous les gourmets et vous accompagne pendant les fêtes !

Le Gâteau dont tu es le héros Le Gâteau dont tu es le héros

Owi Owi Fouette-moi, l’influenceuse, nous aide à préparer 12 recettes à décliner. Imaginez 70 déclinaisons qui au final vous permette d’inventer 1000 gâteaux ! C’est nous les chefs !



Le gâteau dont tu es le héros, (Albin Michel) est un livre ludique et sacrément bon ! Snake cake, Frutti frutti, Brownie et Blondie, gâteau tout terrain, la fine pâtissière nous livre ses secrets pour créer des pâtisseries délicieuses, faciles et sans se tromper ! Chocolat, fruits, crème de sésame, noisette, on salive, rien qu’en regardant les très belles photos qui donnent l’eau à la bouche!

Et cerise, sur le gâteau, la bloggeuse nous donne des tas d’astuces pour laisser place à notre imagination pour créer, innover et inventer tout en s’amusant dans la cuisine ! Un livre inspirant et inspiré !

Friends Central Perk Friends Central Perk

Et voici un nouveau livre de cuisine officiel de Friends. Monica et ses amis vous invitent à faire une soirée entre potes pour les éblouir avec les recettes originales du café mythique Central Perk !

Chaque chapitre contient les recettes de la série, rien n’est inventé c’est juste un grand moment culinaire rempli de fun !

Les roulés à la cannelle façon princesse galactique de Ross, le Bubble Tea au lait de Julie, Le sandwich au gouda fumé de Chandler, plus de 75 recettes sucrées salées sont présentées !

Le tout est agrémenté de la liste des ingrédients, du pas à pas et de photos de la série Friends !

Avec Friends Central Perk, Kara Michelson (Mana Books) nous fait vivre des moments exceptionnels ! Un Must have pour les fans !

Le livre de pâtisserie inspiré des films du Studio Ghibli Le livre de pâtisserie inspiré des films du Studio Ghibli

Les livres de cuisine centrés sur la pop culture ont le vent en poupe ces dernières années. Les Éditions 404 sortent, en cette fin d’année, une compilation de recettes sucrées qui raviront les amateurs de gâteaux, sablés et autres cookies ! Juliette Lalbaltry, Déborah Besco-Jaoui et Charly Deslandes présentent 50 recettes.

Créations de gâteaux à l’image de nos films favoris (avec les personnages de sans-visage, de noiraudes ou de chat-bus…). Ou encore, revisite de recettes qu’on peut trouver parmi ces films (Kiki la petite sorcière, Le Voyage de Chihiro…), il y en a pour tous les goûts. Les explications sont claires, l’ensemble est illustré de photos et agrémenté d’anecdotes sur les films.

The Korean Vegan, les recettes The Korean Vegan, les recettes

Le bestseller du New York Times est disponible en français. La célébrissime Joanne Lee Molinaro nous prend par la main pour apprendre à découvrir, à réaliser et à déguster la cuisine coréenne. Ce Mille-feuille de 336 pages va exalter vos sens. La Tiktokeuse nous ouvre la voie vers un jardin de 100 recettes familiales traditionnelles coréennes. Pour cela, elle utilise des ingrédients qui se trouvent partout !



L’autrice nous livre des secrets ancestraux et nous en apprend beaucoup sur la culture coréenne. La mise en page et les photos sont magnifiques, les recettes brillamment expliquées . Bagel aux algues et au sésame, Pat Bbang, Kal Guksu, Kimbap… l’exotisme est à portée de vos sens avec The Korean Vegan (Ed. La Plage).

Si vous aimez explorer des terrains culinaires insoupçonnés, ce très beau livre doit prendre place dans votre cuisine !

Final Fantasy XIV online Final Fantasy XIV online

Le livre de cuisine ultime Final Fantasy XIV online de Victoria Rosenthal (Mana Books) c’est un festival gastronomique qui va du petit-déjeuner, au dîner en passant par les sauces, la fabricaton du pain,et les soupes !

Ragoût d’Orobon, Mahi-mahi frit, sauté d’épinard, Miqo brochettes, Papanasi … il y en a pour tous les goûts !

Tout au long de ce livre de recettes, vous suivez Gyohan et Mogria dans leur quête des mets les plus succulents de Final Fantasy XIV. Ils nous guident à travers Éorzéa en nous apprenant à préparer de délicieux plats.

70 recettes parfaitement expliquées et illustrées n’attendent que vos fourneaux pour vous immerger de façon originale dans le jeu vidéo légendaire !

Les Bentos des films du studio Ghibli Les Bentos des films du studio Ghibli

Avec Les Bentos des films du studio Ghibli (Ynnis edition), vous apprenez à réaliser des Bentos artistiques avec la tête de Totoro, Porco Rosso ou la Princesse Kaguya. Lire notre article complet ici

Les pâtisseries enchantées Les pâtisseries enchantées

Telle une bonne fée de la cuisine, Thibaud Villanova (Gastronogeek) et son équipe se penchent sur les films des Studios Disney et Pixar. Les pâtisseries enchantées sont éditées chez Hachette Heroes. Lire notre article complet ici

