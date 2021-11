Océans Face à Face – Un livre photo époustouflant

Avec la COP26 on a beaucoup parler d’environnement. Mais comment agir ? Et comment activer les consciences de chacun ?

Ce livre va certainement y aider. On vous propose un voyage immersif avec le livre Océans Face à Face (éd. Leduc).



Cet ouvrage très grand format vous plonge au fond des océans à la découverte des prédateurs, des reptiles et de tous les animaux qui peuplent nos fonds marins.



Requins, tortues, crocodiles… sont photographiés de très très près et procurent une sensation incroyable on se croirait en pleine plongée dans les profondeurs.



Océans Face à Face n’est pas juste un très beau livre, c’est aussi un étendard pour défendre la biodiversité et l’écosystème marin. Sommes-nous prêts à mettre encore et toujours en péril la nature ? Quel espace voulons-nous laisser à la nature ? C’est tout l’objectif de ce face à face.



C’est Pierre Frolla, champion du monde d’apnée, qui nous interroge et nous explique accompagné de Greg Lecoeur le photographe de génie, pourquoi la vie marine est fondamentale à notre équilibre.



Océans Face à Face, est un must à posséder dans sa bibliothèque, pour les personnes aimant le beau, les amateurs de plongée, de paysages vertigineux et les amoureux de la faune aquatique.

