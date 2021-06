On a lu ces 4 BD - Chez toi, Tomino la maudite, Rick et Morty, Partir un jour - IDBOOX

Entre récit poignant sur l’immigration des femmes enceintes et l’univers délirant de Rick et Morty, découvrez nos dernières lectures BD.

Chez toi par Sandrine Martin (Casterman)

A propos de la BD

En 2016, Sandrine Martin s’est rendue en Grèce avec le projet EU Border Care et a suivi les sages-femmes et les médecins qui prennent en charge les réfugiées pendant leur grossesse. Cette expérience humaine marquante lui a inspiré un récit bouleversant qui entremêle le parcours de deux femmes que les grandes crises contemporaines vont confronter à l’exil : une sage-femme grecque et une jeune syrienne.

Ce qu’on en pense

Récit complètement impressionnant qui nous met un grand coup dans la gueule sur le monde de l’immigration avec un point de vue complètement inédit et sous-médiatisé, celui des femmes enceintes.

Rassemblant divers récits réels condensés en une histoire pour optimiser la chose, on y découvre des parcours de vie et des drames aussi bien du côté des migrants que des services soignants en Grèce, débordés par le problème de l’immigration.

Une lecture surprenante qui nous fait prendre conscience du monde qui nous entoure et du privilège que nous avons en tant que français et/ou européens.

Tomino la maudite par Suehiro Maruo (Casterman)

A propos de la BD

Un soir d’hiver, les jumeaux Shoyu et Miso, à peine âgés d’un an, sont abandonnés par leur mère. Maltraités par les adultes, martyrisés par les enfants, c’est lorsqu’ils sont vendus à un cirque que les orphelins trouvent, pour la première fois, un foyer chaleureux dans l’effervescence du Tokyo des années 1930. Si les phénomènes de foire deviennent leur famille, les enfants apprennent à leurs dépens que le monde du spectacle, lui, est gangréné par les appétits les plus vils.

Ce qu’on en pense

Je ne sais pas quoi dire à propos de cette lecture étrange qu’est Tomino la Maudite. Tout au long de la BD, on va suivre la vie de ces deux gamins qui vont finir par se retrouver dans un freak show circus entourés de nains, de personnes très poilues, ou encore de paralysés.

Les personnages du récit ne sont clairement pas des top models et l’objectif ici est bien de choquer le lecteur. Un sentiment bizarre se dégage après avoir fini le tome 1 : mais qu’est-ce que j’ai lu ? Tomino la maudite est définitivement un récit clivant qui ne plaira pas à tout le monde, dont moi.

Rick et Morty T10 par Tini Howard, Kyle Starks et Marc Ellerby (HiComics)

A propos de la BD

Bienvenue à Rickworld, le parc habité de robots soumis à Rick Sanchez et ses pulsions tordues.

Quoi ? ça vous rappelle quelque chose ? Attendez de voir Rick et Morty coincés dans un jour sans fin, et tremblez devant une famille Smith beaucoup trop saine d’esprit pour être honnête. Sinon, optez pour une plongée XXL dans les souvenirs effacés de Morty, sensations garanties ! Heureusement, pour se détendre, il reste le câble interdimensionnel et son mauvais goût sans frontière. Sauf que… à trop semer le chaos, le scientifique sociopathe et son petit-fils ne sont à l’abri nulle part, même pas devant leur télé !

Ce qu’on en pense

Suivant très légèrement le récit du tome 9, j’ai vraiment beaucoup ri à la lecture de ce 10ème tome !

Pour les amateurs de Westworld, on retrouvera d’ailleurs de belles références à la mythique série de HBO. Amoureux de la série TV, Rick et Morty, la saga en comics, est un incontournable de vos bibliothèques.

Partir un jour par Manu Boisteau (Casterman)

A propos de la BD

Partir un jour, sans retour… Telle est la décision de notre héros à lunettes, qui en a assez de son travail sans joie. Car ce qu’il désire au fond, lui, c’est écrire, mais pas n’importe quoi : « une Bible incandescente, un brûlot sans concession appelé à redéfinir les contours, non seulement de la littérature, mais de la pensée même ! »

Mais la pente des lettres est rude, et les ennuis guettent : l’achat inopiné d’un bonsaï et d’huiles essentielles n’empêche ni le départ de l’être aimée ni les relations compliquées avec la psychanalyse. Et puis il y a ces lieux inhospitaliers que notre personnage traverse en rêve, incarnation des échecs passés et des angoisses présentes… Sortira-t-il de l’ornière ? Réussira-t-il à passer la crise de la quarantaine tout en écrivant le Magnum opus que le XXIe siècle attend ?

Ce qu’on en pense

Récit introspectif, on devine que le héros de cette histoire est l’auteur de la BD.

Celui-ci va nous partager toutes ses galères : séances chez le psy, couple en berne, remise en question sur le plan du travail, difficulté à créer… Riche en contenu, c’est une lecture intéressante.

