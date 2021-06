On a lu ces BD - Le Printemps Suivant, Ion Mud, Mashle, Waldor - IDBOOX

Entre récit autobiographique, sorcellerie et aventure épique, faisons le point sur nos lectures de ces derniers jours !

Le Printemps Suivant T1 par Margaux Motin (Casterman)

A propos de la BD

Après une vie de mère célibataire un peu chaotique mais libre et indépendante, Margaux replonge à pieds joints dans la vie de couple. Mais cela ne se passe pas sans heurts et des perturbations se profilent à l’horizon. Et si c’était l’occasion de chercher à comprendre ce qui provoque ces nuages qui viennent de si loin ?

Ce qu’on en pense

Si j’en crois les remerciements dans le livre, Margaux a l’air d’être une femme en couple heureuse. Mais quand on parcourt cette BD autobiographique, on se demande vraiment quand va arriver le divorce.

Tout ce récit nous présente la vie de Margaux, son compagnon et leurs deux enfants (issus de précédentes relations) dans une maison au pays basque.

Margaux et son mec ne semblent absolument jamais d’accord sur les décisions à prendre. Celle-ci a d’ailleurs une très étrange passion pour les cailloux. On va suivre les nombreuses lubies de la demoiselle (jardinage, atelier dessin pour les enfants, yoga…) et leurs mises en pratique assez aléatoires parfois.

Un ouvrage qui plaira sûrement aux gens qui la suivent déjà sur les réseaux sociaux mais ce n’était pour ma part pas mon cas. Je n’ai donc pas été très emballé par cette lecture.

Ion Mud par Amaury Bündgen (Casterman)

A propos de la BD

Lupo, un humain solitaire, erre à la surface d’un vaisseau gigantesque, tentant de survivre et de rencontrer les aliens qui l’ont enlevé près de 50 ans auparavant.

Il fait face à une contamination par un organisme hostile transformant toutes formes de vie en créatures mutantes et causant d’importants dysfonctionnements au vaisseau. Est-ce cela qui force les extra-terrestres à se retrancher dans les entrailles du vaisseau, derrières de monumentales portes, infranchissables à tout autre ?

Ce qu’on en pense

Indéniablement l’auteur a dû passer un temps colossal à la réalisation de cette épaisse BD.

L’ouvrage fourmille de détails et de puissance graphique. Visuellement, c’est vertigineux. Mais sur le plan du scénario c’est plutôt complexe et manque de clarté. On va parcourir de nombreuses pages sans dialogue avec juste cet environnement de métal qui nous entoure en permanence laissant passer à une ambiance post apocalyptique.

On ne saisit pas vraiment quand et où nous sommes, ni même qui est le héros principal de ce récit. Les créatures qui peuplent cet univers sont, elles aussi, assez énigmatiques. Nul doute que la BD nécessite une seconde lecture pour en saisir tous ses tenants et ses aboutissants. C’est en tout cas un auteur et surtout un dessinateur à suivre compte tenu de l’immense qualité graphique proposée ici.

Mashle par Hajime Komoto (Kazé)

A propos de la BD

Elevé au fin fond de la foret, Mash Burnedead partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret : il est né sans pouvoirs magiques, ce qui est puni de mort ! Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève… La magie n’a plus qu’a bien se tenir : avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun, Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société !

Ce qu’on en pense

Si vous faites partie des 3 personnes en France qui n’ont jamais entendu parler d’Harry Potter, Mashle devrait vous plaire, pour les autres, cette œuvre est une copie quasi conforme de l’œuvre de J.K. Rowling.

Mashle a son Harry Potter, son Quidditch, son Dumbledore, son Poudlard. La seule différence au final est qu’il n’a pas de pouvoir magique mais une force exceptionnelle.

En en parlant avec d’autres lecteurs de Mashle, un terme est sorti qui se prête à merveille au manga : parodie. C’est effectivement en fait une parodie d’Harry Potter et non pas un hommage. Cette présence de l’esprit Harry Potter fait que je vais en rester là avec Mashle. Les potterheads retrouveront sûrement l’esprit sorcier qui leur manque tant.

Waldor – Tome 1 par David de Thuin (Glénat BD)

A propos de la BD

Alors qu’il s’est depuis longtemps écarté des troubles d’une vie d’aventures, Waldor, renard intrépide et astucieux, est dérangé de sa calme retraite sous les bosquets par Bromir, un vieil ami. Un coffre royal d’une importance inestimable a été dérobé dans la citadelle de Bagnum et le mage Stupendor a chargé Waldor de résoudre cette épineuse affaire. Non sans regret, ce dernier quitte son paisible foyer armé d’un pessimisme auquel il préfère donner le nom de lucidité. Tombé rapidement entre les griffes de l’orgueilleux Duc Avengine, Waldor découvre son intention de reconstituer OBOR, une bête infernale et légendaire vaincue par de puissants mages en des temps immémoriaux. Au cœur d’une épopée faite de légendes et provoquée par la sempiternelle quête de pouvoir Waldor peut compter sur son courage et sa détermination pour empêcher le pire de survenir.

Ce qu’on en pense

Quête héroïque médiéval fantasy rappelant la bande de bras cassés du Donjon de Naheulbeuk, Waldor et ses compagnons d’aventures vont vadrouiller à travers le pays pour empêcher la résurgence d’un dragon terrible.

Rempli d’humour et au style graphique plutôt très propre, j’ai vraiment beaucoup apprécié la lecture de cette œuvre et l’entrée en matière dans l’univers qui m’est proposé ici. J’ai donc hâte de découvrir la suite. L’auteur a fait le choix de représenter tous les héros de manière animalière (renard, canard, chiens…) et le rendu est excellent. Une chaude recommandation de lecture !

