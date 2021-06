On a lu ces BD - Leonard Cohen, Janis Joplin, Le don de Rachel, Terra Prohibita - IDBOOX

Entre légendes de la musique, voyance et steampunk post-apocalyptique, découvrez nos dernières lectures BD.

Leonard Cohen par Philippe Girard (Casterman)

A propos de la BD

Véritable légende dans son pays, le Canadien Leonard Cohen (1934-2016) a marqué la musique du XXe siècle par la beauté de ses compositions.

On reconnaît Cohen à son timbre chaud et à la douceur mélancolique de ses chansons, souvent écrites en hommage aux femmes qu’il a aimées : Suzanne, Marianne, d’autres encore… Dans cette biographie, le lecteur traverse par flash-backs la vie d’un artiste remarquable, avec ses coups de génie (le morceau « Hallelujah », dont les reprises ont parfois éclipsé l’original) et ses coups du sort (la perte des droits de « Suzanne », les manœuvres d’agents indélicats…), croisant au passage Janis Joplin, Lou Reed ou Phil Spector…

Ce qu’on en pense

Pour comprendre certaines musiques, il est parfois bon de comprendre le chemin qui a permis au musicien d’en arriver là.

Avec cette BD biographique, on peut ainsi en apprendre beaucoup sur la vie de Leonard Cohen, génie musical juif. Des rebondissements dans sa vie, l’artiste en a connu un paquet, ils nous sont présentés ici. Les amoureux du musicien apprécieront sans nul doute cette BD et pour les autres ça sera une belle approche pour se plonger dans les paroles et la musique de Leonard Cohen.

Janis Joplin : Piece of my Heart par Giulia Argnani (Graph Zeppelin)

A propos de la BD

Janis Joplin (1943-1970), est la reine du blues et du rock. Figure iconique d’un féminisme qui s’assume, elle a transgressé toutes les lois du genre, qu’elles soient sexuelles ou musicales. Avec sa voix digne des plus grandes chanteuses Noires du Blues et du Soul, ses chansons sont internationalement connues. Elle fait partie du “club des 27”, un groupe d’artistes ayant révolutionné la musique (Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain…) et disparus trop tôt à l’âge de 27 ans.­­­­

Ce qu’on en pense

Le hasard a fait que j’ai lu l’un après l’autre les deux BD de Joplin et Cohen et qu’elle ne fut pas ma surprise d’apprendre qu’à un moment donné ceux-ci ont été amants. Ce n’est pas la première BD biographique sur Janis Joplin que j’ai pu lire .

Ici tout va extrêmement vite, trop vite. J’ai ainsi préféré la version proposée par Marabulles. Sans surprise, on va retrouver à nouveau un grand nombre de personnalités rencontrées de son vivant.

Car même si elle n’a été sur terre que 27 ans, beaucoup de noms très connus ont croisé sa route (et souvent aussi ses draps).

Le don de Rachel par Anne-Caroline Pandolfo et Terkel Risbjerg (Casterman)

A propos de la BD

Paris, 1848. Rachel a un don. Elle peut lire à travers le temps, les lieux, les gens et leurs histoires. Elle rêve de provoquer chez ses semblables une ouverture vers de nouveaux horizons. Sorcière pour les uns, phénomène de foire pour les autres, elle s’épuise et peine à trouver sa place. Un jour, elle disparaît sans laisser de traces…

Bien des années plus tard, Liv, metteure en scène de théâtre, et Virginia, photographe, croisent le chemin de Rachel au cœur de leur démarche artistique. Rachel aurait-elle enfin trouvé sa voie par le biais d’une sororité créative défiant les lois de la raison ?

Ce qu’on en pense

En apparence le récit semble banal et pourtant l’exécution qui en est faite ici est superbe et je dois dire que j’ai vraiment été conquis.

La lecture de cette BD nous plonge dans deux temporalités celle de la Rachel du 19ème siècle et son retour au 21ème siècle dans une vie qui semble plus lui correspondre.

Même si la transition est brutale entre les deux époques, on apprécie le dénouement final offrant toutes les réponses qui permettent de lier les deux Rachel. Une lecture très intéressante !

Terra Prohibita T1 par Denis-Pierre Filippi et Patrick Laumond (Glénat BD)

A propos de la BD

Début du XXe siècle. Victime d’une mystérieuse contamination biologique ayant fait dégénérer sa végétation de manière débridée et incontrôlable, l’Angleterre a été abandonnée par ses habitants. L’île, contaminée par d’innombrables espèces mutantes extrêmement dangereuses, a été désertée et mise en quarantaine : déclarée « Terra Prohibita ». Mais de nombreux chercheurs voient malgré tout dans le développement de cette faune et de cette flore une nouvelle source de richesses insoupçonnée. Jusqu’au cœur des ténèbres de ces territoires interdits, une troupe bigarrée de personnages que tout oppose va tenter de poursuivre un seul et même but : lever le voile sur les mystères qui entourent la contamination que les autorités s’évertuent à vouloir protéger. Chacun poursuit néanmoins des motivations profondes bien différentes…

Ce qu’on en pense

Avec son ambiance steampunk végétale, le récit a rapidement conquis mes yeux malgré son format 48 pages.

L’aventure très originale qui est proposée ici rassemble de nombreux genres qui se lient à merveille : post-apocalypse, sci-fi… Les décors et l’ambiance qui règnent dans l’univers de Terra Prohibita plairont aux amateurs des genres suscités et de steampunk. Hâte de découvrir la suite et fin de la BD dans son tome 2.

