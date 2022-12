One Piece Tome 103 – Luffy résistera-t-il à l’ivresse du dragon divin ?

Le Tome 103 de One Piece est lancé en France. Luffy et ses amis affrontent les terribles Big Mom et Kaido dans des combats sans merci.

Lancé en France en 2000, la saga One Piece s’est vendue à plus de 31,8 millions d’exemplaires depuis sa parution. L’engouement pour les aventures de Luffy le pirate au chapeau de paille ne faiblit pas.

Après une année 2021 qui a été marquée par la sortie en France du numéro 100, Glénat termine l’année 2022 en beauté en publiant le tome 103 de One Piece.

Ca parle de quoi One Piece ?

Si vous n’êtes pas familier avec la planète Manga voici une petite remise à niveau de l’histoire de ce Shonen. Luffy rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, un fabuleux trésor qui attise toutes les convoitises.

Sa quête se complique lorsqu’il avale un fruit du démon qui le transforme en homme élastique. Il devient un formidable combattant mais il est désormais incapable de nager. C’est plutôt gênant pour un pirate qui navigue sur les flots.

Avec l’aide de ses amis, il va affronter de redoutables adversaires tous plus farfelus les uns que les autres.

Des combats épiques

Si vous appréciez les combats épiques et frénétiques, le tome 103 de One Piece ne vous décevra pas. Ne vous inquiétez pas un annuaire ceux qui ont raté quelques batailles pourront se mettre à niveau grâce à un résumé et un inventaire de chaque protagoniste de cette aventure. 103 numéros plus tard, il y en a beaucoup.

Après un entrainement acharné Luffy retourne affronter l’empereur Kaido tandis que Kidd et Law défient l’empereur Big Mom. Réussiront-ils à les terrasser et à parer leurs super-pouvoirs ?

La réponse est dans le tome 103 des aventures toujours aussi délirantes et farfelues de Luffy.

Suivez ce lien ou ce lien pour l’acheter.