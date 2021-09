Petit éloge amoureux de la librairie – Patrick Besson se raconte avec les livres en fil rouge - IDBOOX

“Petit éloge amoureux…” est une collection des éditions Privat. L’écrivain et journaliste Patrick Besson y signe un ouvrage attachant comme une lettre d’amour aux librairies.

Petit éloge amoureux de la librairie est à mi chemin entre le roman et l’essai atypique dans lequel l’auteur raconte comment il est arrivé aux livres. Il décrit à merveille pourquoi ceux-ci font partie intégrante de tout son être.



Tour à tour lecteur, libraire, voleur de livres, addict aux librairies, écrivain, Patrick Besson fait une introspection passionnante sur la naissance de sa passion pour les livres et la lecture.



Des rayonnages de la petite librairie de Montreuil, en passant par l’ouverture de la FNAC Montparnasse, s’arrêtant dans les librairies des villes visitées au fil du temps, l’auteur topographie ses souvenirs avec pour fil rouge les librairies dénichées par hasard ou par envie.



Alors, quand il est dans une librairie il ne demande pas de conseils aux librairies, il déambule, touche, feuillète et choisit l’heureux élu. Pour lui la librairie renferme la mémoire du monde, il en est l’un des explorateurs.

Petit éloge amoureux de la librairie est une pause que l’on s’octroie dans le tumulte de nos vies trépidantes. C’est un petit moment de grâce suspendu à la recherche du temps et des mots.

« Même aujourd’hui où je reçois des livres par la poste ou par coursier, c’est toujours une petite griserie quand dans une librairie, je prends un livre et me présente à la caisse avec, miracle du temps, l’argent nécessaire pour l’acheter. » – Patrick Besson