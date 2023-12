Photographes de guerre – Livre lauréat du Prix Relay de la BD

Photographes de guerre vient de recevoir le Prix Relay de la BD 2023. Pour la deuxième édition de ce prix, le jury attribue la palme à Raynal Pellicier et Titwane.

La Bande dessinée « Photographes de guerre – Hans Namuth et Georg Reisner 1936 – 1940 » (Albin Michel) est une plongée incroyable dans la vie et le travail des deux photographes pendant la guerre d’Espagne.



Raynal Pellicer et Titwane nous livrent un témoignage fascinant sur le travail de Namuth et Reisner, photo-reporter en période de guerre. Ils n’ont pas de plume, juste leurs appareils photo. Jour après jour, ils prennent des clichés pour documenter ce pan de l’histoire !



Les illustrations de Titwane sont réalistes et puissants à couper le souffle. Le rythme des textes est intense, le récit est extrêmement documenté. On se rend compte aussi que le métier de reporter de guerre est toujours aussi dur nous ramenant à l’actualité d’aujourd’hui.

La fin du livre nous montre d’ailleurs quelques documents historiques pour en savoir plus. Cette fresque historique est une belle réussite et méritait bien un prix !

A propos du livre :

18 juillet 1936.

Barcelone se prépare pour les Olympiades populaires, réponse pacifiste et antifasciste aux JO de Berlin.

Mais l’ambiance n’est pas à la fête : l’armée nationaliste s’est soulevée contre la République.

À 21 et 24 ans, Hans Namuth et Georg Reisner ignorent encore qu’ils ne sont qu’aux premières heures d’une longue guerre fratricide qu’ils vont couvrir, armés de leur seuls appareils photos.

