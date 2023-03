Portraits croisés – Une galerie de portraits de stars entre culture et Pop Culture

Portraits croisés est un livre de photos très surprenant ! Edité chez revelatoer ce beau livre s’attache à nous montrer la culture et ceux qui la représente autrement.

Tout au long de l’ouvrage, 38 portraits se croisent mettant en scène comédiens, auteurs et personnalités du passé ou de l’imaginaire.

Le projet du livre

Ce projet de Portraits croisés , qui a germé pendant la crise du Covid 19, fait écho à la notion de « culture non essentielle » prodiguée pendant la pandémie : couperet qui s’est abattu sur la société́ mais principalement sur tous les acteurs du monde de la culture.

Loin de baisser les armes, Sacha Goldberger, avec le soutien de Cultura, riposte avec une interprétation décomplexée de la culture et nous rappelle que « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert », comme le soulignait si justement André Malraux. Le résultat est incroyable !

Portraits croisés, les Cosplays de la culture !

Textes et photographies se parlent et se répondent mais surtout on découvre des artistes et auteurs dans la peau d’autres personnages emblématiques de la culture (cinéma, jeu vidéo, livres, etc.)



Vous ne comprenez pas bien le propos ? Essayons ainsi. Imaginez Mathieu Chedid en Charlie Chapin. Ou encore Jean Teulé en Frankenstein, Pablo Mira en Robin des Bois, Irène Frain en Princesse Leila, Guillaume de Tonquedec en JR (Dallas), Berbard Werber en Einstein, Joann Sfar en Barbe Bleue, Caroline Vignaux en Wonder Woman…. Saurez-vous reconnaitre les autres protagonistes ?



C’est à cela que joue Sacha Goldberger dans son livre avec la complicité des artistes !

Ces 38 portraits font sourire, éblouissent et invitent à la réflexion, le tout est présenté avec une mise en page superbe. Portraits croisés c’est un grand bal masqué, un ovni où toutes les cultures se côtoient de façon déjantée et ça fait un bien fou !!

Sachez aussi que ces portraits sont exposés sur la Promenade des Anglais à Nice jusqu’au 22 mars.

