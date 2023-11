Quand Dubout illustre les œuvres de Marcel Pagnol

“Albert Dubout illustre Marcel Pagnol” est un livre qui offre une expérience de lecture intéressante.

Cet ouvrage grand format, combine le talent littéraire de Marcel Pagnol et le génie artistique d’Albert Dubout (1905 – 1976) pour créer une œuvre qui est à la fois divertissante et émouvante.

Le livre est une célébration de la Provence, avec ses paysages pittoresques et ses personnages colorés. Fanny, La Gloire de mon père, Marius, Le château de ma mère…

Les illustrations de Dubout ajoutent une dimension supplémentaire à l’histoire, capturant l’essence des personnages de Pagnol avec un humour et une sensibilité qui sont typiques de son style. On découvre alors que les deux amis étaient complémentaires dans leur travail et leur créativité.

La qualité des illustrations est exceptionnelle. Chaque dessin est soigneusement restauré pour mettre en valeur les détails et les nuances de l’œuvre originale de Dubout. Le livre contient plus de 130 de ces dessins, ce qui en fait un véritable trésor pour les amateurs d’art et de littérature.

En somme, “Albert Dubout illustre Marcel Pagnol” (Grand Angle) est plus qu’un simple livre, c’est une œuvre d’art en soi. On commémorera en 2024, les 50 ans de la disparition de Pagnol !

