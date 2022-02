Quand le Street Artist C215 converse avec Charles Péguy dans un livre - IDBOOX

“Nuit de lumière” est un livre étonnant, touchant et juste beau ! Le Street Artist C215 s’est emparé d’un sujet fort, l’enfance.

Pour porter ce thème, il converse avec les vers de Charles Péguy tirés de Le porche du Mystère de la deuxième vertu.



Nuit de lumière – L’espérance selon Charles Péguy (Ed. Kiwi) interroge, surprend. On flâne entre les œuvres de C215 et les textes de Péguy avec un infini respect.



Christian Guémy (de son nom civil) est tombé sur Péguy dès sa plus tendre enfance. Son école portait son nom, puis il l’a lu, l’a senti, l’a compris.

C215 explique qu’il a toujours aimé les mal-aimés, et pour lui, le poète fait partie de ces êtres qui n’ont finalement jamais été lus à leur juste valeur. Il exprime aussi dans son livre tout le respect et l’amour qu’il a pour les enfants, sa fille Nina et tous les autres « Voyez à ne pas mépriser un seul de ces petits ».



Nuit de lumière est comme un écrin, qu’on ouvre avec délicatesse pour y découvrir sur fond noir la force des mots du poète qui conversent avec les œuvres de l’artiste.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

